Как бы россияне ни старались – голода не будет, – Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине

Сергей Гайдай заявил, что ночью российские оккупанты специально уничтожили последний продовольственный склад в Луганской области. Однако глава ОВА объяснил, несмотря ни на что, голода в регионе не будет.

Соответствующую информацию глава областной военной администрации написал ночью на 22 апреля. В частности, он отметил, что, очевидно, кто-то сдает координаты подобных объектов.

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Несмотря на старания кафиров, голода на Луганщине не будет

Как бы россияне ни старались – голода не будет. Этому карликовому гитлеру не повторить 32-й год,

– заверил Сергей Гайдай.

В частности, политик добавил, что россияне не могут захватить Луганщину, поэтому уничтожают. В частности, глава области пояснил, что:

с первых дней вторжения оккупанты охотились на продовольственные склады, а супермаркеты сгорели в результате обстрелов;

враги специально уничтожали точки, где могли храниться продукты.

"Сегодня ночью (говорится о ночи на 21 апреля – 24 канал) орки уничтожили последний состав. Очевидно, что кто-то сдает координаты подобных объектов", – пояснил Гайдай.

Добавил, что в течение недели Нацполиция задержала троих коллаборантов.

"Эти прогнившие местные жители наводили огонь на собственные дома, на своих земляков", – вспомнил Гайдай.

Однако заверил, что:

партнеры поддерживают область, и она имеет все необходимое для жителей;

продукты длительного хранения имеются в каждом бомбоубежище и запасы постоянно пополняются;

пока есть возможность завозить резинопомощь, надеется, что она не исчезнет.

Сергей Гайдай пояснил, что в области по-прежнему остается ориентировочно 70 тысяч человек и призвал их идти в автобусы и эвакуироваться.

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