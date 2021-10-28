Это ужасно, – глава Сумской ОГА об убийстве члена "Правого сектора" Иванины

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий отреагировал на убийство члена "Правого сектора" Александра Иванины. Чиновник подчеркнул, что это недопустимо.

Политик отметил, что Иванину дерзко убили у подъезда своего дома. Живицкий добавил, что никто не имеет права лишать жизни другого.

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Это ужасно и недопустимо,

– подчеркнул глава ОГА.

Что известно об убийстве Иванины

Представителя "Правого сектора" застрелили в Сумах. Вечером Иванина с женой приехали в свой дом. Когда активист вышел из машины к багажнику, неизвестный мужчина открыл стрельбу. Он как будто ждал пару на лавочке.

В Иванину выпустили около 8 пуль. Предполагают, что из пистолета Макарова. Это все происходило на глазах жены активиста.

В ячейке "Правого сектора" связывают убийство с тем, что делал Иванина, поскольку он "освещал деятельность определенных лиц".

В день убийства Иванина выступал в мэрии. Издание "Данкор" пишет, что он критиковал власти и маршрутчиков и выступал за снижение тарифов на проезд в транспорте.

Текст поста Дмитрия Живицкого:

Убит сумчанин, активист, молодой парень, член "Правого сектора" – Александр Иванина.

Его нагло убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия. На месте работает полиция.

Это ужасно и не допустимо! Никто не имеет права лишать жизни другого!