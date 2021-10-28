Це жахливо, – глава Сумської ОДА про вбивство члена "Правого сектору" Іваніни

Очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький відреагував на вбивство члена "Правого сектору" Олександра Іваніни. Чиновник наголосив, що це неприпустимо.

Політик відзначив, що Іваніну нахабно вбили біля під'їзду свого будинку. Живицький додав, що ніхто не має права позбавляти життя іншого.

До теми 8 пострілів у присутності дружини: у Сумах вбили активіста "Правого сектору" Іваніну

Це жахливо і неприпустимо,

– наголосив глава ОДА.

Що відомо про вбивство Іваніни

Представника "Правого Сектору" застрелили у Сумах. Ввечері Іваніна з дружиною приїхали до свого будинку. Коли активіст вийшов з машини до багажнику, невідомий чоловік відкрив стрілянину. Він начебто чекав пару на лавочці.

В Іваніну випустили близько 8 куль. Припускають, що з пістолета Макарова. Це все відбувалось на очах дружини активіста.

В осередку "Правого сектору" пов'язують вбивство із тим, що робив Іваніна, оскільки він "висвітлював діяльність певних осіб".

У день вбивства Іваніна виступав у мерії. Видання "Данкор" пише, що він критикував владу й маршрутників та виступав за зниження тарифів на проїзд у транспорті.

Текст поста Дмитра Живицького:

Вбито сумчанина, активіста, молодого хлопця, члена "Правого сектору" – Олександра Іваніну.

Його нахабно вбили біля під'їзду свого будинку з вогнепальної зброї. На місці працює поліція.

Це жахливо і не припустимо! Ніхто не має права позбавляти життя іншого!