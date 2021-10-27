Про моторошний інцидент у своєму фейсбуці повідомив керівник обласного осередку Сергій Супрун.
Раніше Осквернили пам'ятну дошку загиблому десантнику "Правого сектора" з Одеси
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У Сумах застрелили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну. Чоловіка вбили біля під'їзду будинку, в якому він проживав. Трагедія сталася на очах у його дружини.
Джерело:фейсбук-сторінка Сергія Супруна
Про моторошний інцидент у своєму фейсбуці повідомив керівник обласного осередку Сергій Супрун.
Раніше Осквернили пам'ятну дошку загиблому десантнику "Правого сектора" з Одеси
Новина доповнюється...