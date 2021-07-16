В центре Львова у мужчины изъяли наркотики на пол миллиона гривен: фото и видео
Источник:полиция Львовской области
Львовские правоохранители 14 июля задержали в центре Львова 30-летнего мужчину. У него нашли наркотики на 500 тысяч гривен.
Наркодилеру уже сообщили о подозрении. Ему грозит тюрьма.
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У львовянина изъяли наркотики на пол миллиона гривен
В центре Львова 14 июля правоохранители задержали 30-летнего мужчину. У львовянина изъяли 7 пакетов с наркотиками и психотропами:
- примерно 300 граммов метамфетамина;
- 300 граммов PVP;
- 300 граммов MDMA.
Общая стоимость веществ по ценам "черного рынка" составляет примерно 500 тысяч гривен. Правоохранители направили все наркотики на экспертное исследование.
Смотрите видео задержания наркодилера:
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Правоохранители проводят расследование
Следователи 15 июля сообщили злоумышленнику о подозрении в "незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 6 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.
Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить обстоятельства и людей, которые могли быть также причастны к сбыту наркотиков.
Смотрите фото, как у мужчины изъяли наркотики: