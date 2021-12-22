Центры вакцинации не будут работать 1 – 2 января

В Министерстве здравоохранения сообщили, что 1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения от COVID-19 в Украине будут закрыты.

В другие дни – будут работать по обычному расписанию.

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Где узнать график работы центров

Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.

В Украине создано более 1 400 мобильных бригад, более 3 300 пунктов прививок и более 500 центров вакцинации.

В общей сложности уже привиты более 14 миллионов украинцев, из них почти 13 миллионов завершили курс вакцинации и получили защиту от тяжелой формы коронавирусной болезни и смерти от нее.

Актуальная статистика вакцинации против COVID-19

С начала вакцинальной кампании привиты 14 461 449 человек:

из них получили первую дозу – 14 461 447 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек,

получили дополнительную дозу – 325 человек.

В общей сложности проведено 27 603 218 прививок.

Невакцинированные имеют в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Почему важно вакцинироваться / Инфографика 24 канала

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