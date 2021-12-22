Центри вакцинації не працюватимуть 1 – 2 січня
22 грудня 2021 , 15:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими.
В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом.
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Де дізнатись графік роботи центрів
Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.Довідка! В Україні створено понад 1 400 мобільних бригад, більше ніж 3 300 пунктів щеплень та понад 500 центрів вакцинації.
Загалом вже щеплено понад 14 мільйонів українців, з них майже 13 мільйонів завершили курс вакцинації та отримали захист від важкої форми коронавірусної хвороби та смерті від неї.
Актуальна статистика вакцинації проти COVID-19
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей,
- отримали додаткову дозу – 325 людей.
Загалом проведено 27 603 218 щеплень.Нагадаємо! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.
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