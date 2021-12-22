Центри вакцинації не працюватимуть 1 – 2 січня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими.

В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом.

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Де дізнатись графік роботи центрів

Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

В Україні створено понад 1 400 мобільних бригад, більше ніж 3 300 пунктів щеплень та понад 500 центрів вакцинації.

Загалом вже щеплено понад 14 мільйонів українців, з них майже 13 мільйонів завершили курс вакцинації та отримали захист від важкої форми коронавірусної хвороби та смерті від неї.

Актуальна статистика вакцинації проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей:

з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей,

отримали додаткову дозу – 325 людей.

Загалом проведено 27 603 218 щеплень.

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу

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