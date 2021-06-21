Чем заменить белый сахар в рационе

Если заменить сахар на сахарозаменители, я начну худеть? Для того чтобы нормализовать свой вес, недостаточно просто убрать сахар из рациона.

Нужно помнить, что "сахар" (глюкоза, фруктоза и др.) содержится во многих продуктах – фруктах, меде, сухофруктах в явном виде, придавая им сладкий вкус, в кашах, мучных изделиях, овощах, орехах – в скрытом виде.

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Поэтому нужно еще отрегулировать и потребление и этих продуктов. В первую очередь тех, которые содержат сахар в явном виде.

Из сахарозаменителей, которые считаются безопасными и не влияют на уровень глюкозы крови можно отнести стевию и эритритол.

Это те, что доступны на нашем рынке.

Стевию делают из листьев многолетнего кустарника, которые высушивают и измельчают в порошок. В продаже есть в виде капель, порошка, таблеток.

делают из листьев многолетнего кустарника, которые высушивают и измельчают в порошок. В продаже есть в виде капель, порошка, таблеток. Эритритол делают из кукурузного крахмала. Может вызывать метеоризм.

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Употребление сахара следует ограничить / Фото Pixabay

Но если вы будете в меру использовать сладкие продукты, возможно сахарозаменители вам и не понадобятся.