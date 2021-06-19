У вас не должно быть сахара под рукой, чтобы она к нему не тянулась. Но нельзя сразу резко от него отказываться, поскольку это некая зависимость. И резкий полный отказ будет вызывать "ломку".

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Ешьте завтраки, богатые белками

Убедитесь, что ваш завтрак богат белком. Протеины помогают поддерживать баланс сахара в крови и приглушают тягу к сладкому.

Например, один из любимых вариантов – яйца с овощами и авокадо, овсянка и/или греческий йогурт с ягодами и корицей.

Не забывайте про углеводы

Очень важно питаться сбалансировано, не забывать и не пренебрегать сложными углеводами, которые дают долгосрочную энергию, а не кратковременную, как это происходит со сладким.

Сделайте глоток воды с лимоном

Как только у вас просыпается желание заказать в ресторане десерт или купить на обед миндальный круассан, попробуйте сделать несколько глотков воды. Можно с лимоном (если у вас нет повышенной кислотности). Возможно, у вас просто жажда, а не голод.

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Перекусите в 11:00, если у вас был ранний завтрак, или в 16:00

Съешьте фрукты, ягоды, кусочек сыра, орехи, вареное яйцо. Перекус должен составлять 100-150 грамм. Но нельзя беспорядочно есть все подряд. Это должен быть один перекус, а не постоянное подъедание.

Когда вы начнете употреблять меньше сахара, вам его будет меньше хотеться. Постепенное отвыкание приведет к тому, что даже слегка сладкие продукты и блюда будут вам в самый раз.

Сахар можно заменить фруктами и ягодами / Фото Pixabay

Сейчас прекрасное время попробовать отказаться или уменьшить потребление сахара, поскольку это период ягод и фруктов, которые помогают добирать его и не испытывать сильный дискомфорт.

Они заменят потребность в сильном желании сахара. Так что добавляйте ягоды и фрукты к основным приемам пищи.