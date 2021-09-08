Череп с кровью и план убийств: в квартире девушки, стрелявшей в Полтаве, выявили ужасные находки

В квартире 19-летней Таисии Петровой нашли череп со следами засохшей крови, а также личный дневник с планом убийств. Об ужасающих находках рассказали очевидцы, они шокированы увлечением девушки, стрелявшей в полтавской школе.

В дневнике не просто было указано о запланированных нападения. Более того, там расписано планы на весь сентябрь.

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На фото отца – выколотые глаза

В дневнике также она сделала заметку на 22 число – тогда хотела сжечь свое жилье. На 28 сентября Петрова планировала убийство, но кого именно – неизвестно.

На стене помещения было фото отца девушки, однако оно ужаснуло очевидцев. Снимок разрисованный непонятными символами, а глаза выколоты. В смартфоне девушки нашли снимки расчлененных животных.

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