Череп с кровью и план убийств: в квартире девушки, стрелявшей в Полтаве, выявили ужасные находки
Источник:"Полтавская волна"
В квартире 19-летней Таисии Петровой нашли череп со следами засохшей крови, а также личный дневник с планом убийств. Об ужасающих находках рассказали очевидцы, они шокированы увлечением девушки, стрелявшей в полтавской школе.
В дневнике не просто было указано о запланированных нападения. Более того, там расписано планы на весь сентябрь.
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На фото отца – выколотые глаза
В дневнике также она сделала заметку на 22 число – тогда хотела сжечь свое жилье. На 28 сентября Петрова планировала убийство, но кого именно – неизвестно.
На стене помещения было фото отца девушки, однако оно ужаснуло очевидцев. Снимок разрисованный непонятными символами, а глаза выколоты. В смартфоне девушки нашли снимки расчлененных животных.
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Стрельба из арбалета: что известно
- Жуткое нападение 19-летней девушки произошло 6 сентября.
- К счастью, никто не погиб. Однако пострадали завуч и учительница украинского языка и литературы.
- Очевидцы рассказали, что девушка заходила в разные кабинеты и стреляла, курив сигарету.
- Арбалет в нее решился отобрать ученик 9 класса.
- Петрова ранее училась в этой школе. В день нападения она зашла в заведение через боковой вход.