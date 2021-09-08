Череп з кров'ю та план вбивств: у квартирі дівчини, що стріляла у Полтаві, були жахливі знахідки
Джерело:"Полтавська хвиля"
У квартирі 19-річної Таїсії Петрової знайшли череп зі слідами засохлої крові, а також особистий щоденник з планом вбивств. Про жахливі знахідки розповіли очевидці, вони шоковані захопленням дівчини, яка стріляла у полтавській школі.
У щоденнику не просто було зазначено про заплановані напади. Ба більше, там розписано плани на весь вересень.
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На фото батька – виколоті очі
У щоденнику також вона зробила замітку на 22 число – тоді хотіла спалити своє житло. На 28 вересня Петрова планувала вбивство, але кого саме – невідомо.
На стіні помешкання було фото батька дівчини, однак воно жахнуло очевидців. Знімок розмальований незрозумілими символами, а очі виколоті. У смартфоні дівчини знайшли знімки розчленованих тварин.
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Стрілянина з арбалета: що відомо
- Моторошний напад 19-річної дівчини трапився 6 вересня.
- На щастя, ніхто не загинув. Однак постраждали завучка та вчителька української мови й літератури.
- Очевидці розповіли, що дівчина заходила у різні кабінети і стріляла, куривши сигарету.
- Арбалет у неї наважився відібрати учень 9 класу.
- Петрова раніше вчилась у цій школі. У день нападу вона зайшла у заклад через бічний вхід.