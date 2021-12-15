В Чернигове мужчина насиловал девочек и снимал порно: ему грозит пожизненное

Правоохранители разоблачили 56-летнего жителя Чернигова – он развращал и насиловал девушек от 13 до 20 лет. Все это злоумышленник снимал на скрытую камеру.

По информации прокуратуры, обвинительный акт в отношении мужчины по фактам изнасилования, сексуального насилия и хранения детской порнографии уже направили в суд.

Читайте также На Черкасщине мужчину подозревают в изнасиловании 7-летней родственницы

В Чернигове мужчина насиловал девочек

Установлено, что 56-летний черниговец течение 2018 – 2021 годов совершил ряд половых преступлений в отношении девушек в возрасте от 13 до 20 лет,

– говорится в сообщении.

Во время следствия правоохранители установили, что мужчина

трижды изнасиловал девушек в возрасте 17 – 20 лет,

дважды вступал в половые отношения с 15-летней девушкой,

развращал 13-летнюю девочку,

хранил в своем доме детскую порнографию.

Злоумышленник использовал сложное положение детей

Мужчина знакомился с девушками, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах, и предлагал им убирать его дом за деньги.

Далее он делал предложение вступить с ним в интимные отношения, тоже за деньги. Если девушки отказывались, злоумышленник применял к ним физическое и психологическое насилие.

Кроме того, он скрыто снимал факты надругательства над подростками.

Мужчина – под стражей

Во время обысков в доме мужчины нашли компьютерную технику и много видеоматериалы. В июле 2021 года его взяли под стражу. Теперь Деснянский районный суд Чернигова рассмотрит уголовное производство.

Злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Обратите внимание – возмутительные мифы об изнасиловании: смотрите видео