У Чернігові чоловік ґвалтував дівчаток і знімав порно: йому загрожує довічне

Правоохоронці викрили 56-річного жителя Чернігова – він розбещував і ґвалтував дівчат від 13 до 20 років. Усе це зловмисник знімав на приховану камеру.

За інформацією прокуратури, обвинувальний акт щодо чоловіка за фактами зґвалтування, сексуального насильства та зберігання дитячої порнографії вже скерували до суду.

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У Чернігові чоловік ґвалтував дівчаток

Встановлено, що 56-річний чернігівець упродовж 2018 – 2021 років вчинив низку статевих злочинів щодо дівчат віком від 13 до 20 років,

– йдеться у повідомленні.

Під час слідства правоохоронці встановили, що чоловік

тричі зґвалтував дівчат віком 17 – 20 років,

двічі вступав у статеві відносини з 15-річною дівчиною,

розбещував 13-річну дівчинку,

зберігав у своєму домі дитячу порнографію.

Зловмисник використовував складне становище дітей

Чоловік знайомився з дівчатами, які перебували у складних життєвих обставинах, та пропонував їм прибирати його будинок за гроші.

Далі він робив пропозицію вступити з ним в інтимні стосунки, теж за гроші. Якщо дівчата відмовлялися, зловмисник застосовував до них фізичний та психологічний примус.

Крім того, він приховано фільмував факти наруги над підлітками.

Чоловік – під вартою

Під час обшуків у будинку чоловіка знайшли комп'ютерну техніку та багато відеоматеріали. У липні 2021 року його взяли під варту. Тепер Деснянський районний суд Чернігова розгляне кримінальне провадження.

Зловмиснику загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

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