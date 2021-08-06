В Чернигове за одни сутки отец убил сына, а сын – отца

Сразу 2 ужасных инцидента произошли в Чернигове в течение одних суток. Из-за конфликтов в семье в первом случае сын убил отца, во втором – отец сына.

Правоохранители отметили, что бытовые конфликты, в результате которых один из оппонентов теряет жизнь, а другой получает статус задержанного, к сожалению, часто случаются.

Читайте также На Черниговщине юная девушка на авто влетела в дом: погибли люди

Убийства родных в Чернигове

Только за сутки в Чернигове полицейские задержали 2 мужчин, каждый из которых лишил жизни члена семьи.

Сначала в одной из квартир города сын до смерти забил собственного отца. После этого он обратился в полицию и сообщил о том, что его папа сам упал и умер. Правоохранители разоблачили парня и задержали.

Через несколько часов уже в другом месте полицейские задержали отца. Мужчина, распивая алкоголь, нанес смертельные ножевые ранения своему 36-летнему сыну.

По этим фактам открыли 2 уголовных производства, сейчас продолжаются следственные действия.

Убийство сыном отца на Житомирщине