У Чернігові за одну добу батько вбив сина, а син – батька

Одразу 2 жахливих інциденти трапилися у Чернігові протягом однієї доби. Через конфлікти у родині у першому випадку син вбив батька, у другому – батько сина.

Правоохоронці зазначили, що побутові конфлікти, в результаті яких один з опонентів втрачає життя, а інший отримує статус затриманого, на жаль, часто трапляються.

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Вбивства рідних у Чернігові

Лише за добу в Чернігові поліцейські затримали 2 чоловіків, кожен з яких позбавив життя члена сім'ї.

Спочатку в одній із квартир міста син до смерті забив власного батька. Після цього він звернувся до поліції та повідомив про те, що його тато сам впав та помер. Правоохоронці викрили хлопця та затримали.

Через декілька годин вже в іншому місці поліцейські затримали батька. Чоловік, розпиваючи алкоголь, наніс смертельні ножові поранення своєму 36-річному синові.

За цими фактами відкрили 2 кримінальні провадження, наразі тривають слідчі дії.

Вбивство сином батька на Житомирщині