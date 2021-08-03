Поліцейські знайшли тіло чоловіка за одним з сільських обійсть. Вони одразу встановили, що смерть була насильницькою.

До теми У Дніпрі чоловік вбив свою матір і жив з її трупом кілька днів

Коли приїхали поліцейські, то на території господарства був п'яний син загиблого та 2 його доньки віком 7 та 8 років. Також прийшов його молодший брат і розповів, що племінниці вночі прибігли до його будинку й розповіли, що батько скоїв ДТП.



Чоловік скоїв ДТП / Фото поліції Житомирської області

Як виник конфлікт

Ввечері 29 липня чоловіки пили алкоголь, почали сваритися. Суперечка переросла в бійку. Старший з чоловіків отримав смертельні травми. Молодший спробував заховати тіло на городі, посадив дітей до машини й спробував втекти. Однак не впорався з кермуванням і в'їхав в електроопору.

Діти теж були в машині під час аварії та отримали травми. Молодший брат вирушив на пошуки старшого й знайшов його біля розбитого автомобіля. Дівчат він вирішив відвести до своїх батьків, де й жив його брат. Коли вони прийшли до обійстя, то діти сказали, що дідусь чомусь лежить на городі. Після того чоловік знайшов тіло мертвого батька.



Експерти встановили насильницьку смерть / Фото поліції Житомирської області

Що загрожує ймовірному вбивці

Поліцейські затримали 27-річного чоловіка та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. Правоохоронці встановили, що в будинку були батько з сином, а під їхнім наглядом – 2 дітей. Мама неповнолітніх живе в іншій територіальній громаді й на прохання бабусі, яка тоді була на цілодобовому чергуванні на роботі, привезла дітей у гості.



Подвір'я, де трапилася трагедія / Фото поліції Житомирської області

Поліцейські затримали ймовірного вбивцю: дивіться відео