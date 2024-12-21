Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС у Вінницькій області.
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Що відомо жахливу аварію у місті Гайсин
Зазначається, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля "Вольво" та легкового автомобіля "Опель" у салоні легковика було заблоковано шестеро осіб. Працівники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох постраждалих – їх передали медикам.
Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих – чоловіка та жінки. Ще один із пасажирів легковика внаслідок зіткнення вилетів із автомобіля та загинув на місці,
– вказують надзвичайники.
Водночас у Державній службі надзвичайних ситуацій вказують, що водій вантажного автомобіля не травмувався.
Автомобіль після зіткнення з вантажівкою / фото ДСНС
Медики надають допомогу постраждалим у ДТП / фото ДСНС
Обставини аварії та причини зіткнення з'ясовують працівники Національної поліції.