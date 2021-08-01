Ще дві жінки та юна водійка перебувають в лікарні з травмами. Трагедія трапилась ввечері 31 серпня.

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У аварії на Чернігівщині загинули 2 чоловіків

О 19.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ легковий автомобіль в'їхав у приватний будинок,

– кажуть поліцейські.

На місце виїхали слідчо-оперативна група та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

Поліцейські з'ясували, що:

під час зіткнення в автомобілі перебувало 5 людей;

за кермом була жінка 2003 року народження.

Юна водійка врізалась в будинок / Фото поліції

У поліції кажуть, що, за попередньою інформацією – "вона не впоралася з керуванням та в'їхала в приватний будинок".

Через ДТП 3 жінки, які перебували в авто (включно з водійкою) отримали травми та перебувають в лікарні. На жаль, життя двох чоловіків не вдалось врятувати – вони померли від травм.

Поліцейські намагаються встановити особу однією травмованої жінки та одного загиблого.

У поліції відкрили кримінальну справу

Слідчий поліції відкрив провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.

Якщо провину за цією статтею доведуть, то винним загрожує тюрма на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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