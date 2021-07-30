Люди в момент ДТП перебували неподалік від зупинки громадського транспорту. Потерпілі загинули миттєво.

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Ними виявилися мешканці села Катюжанка.

Що відомо про жахливу смертельну ДТП на Київщині

Як встановили слідчі, власник Opel їхав з села Демидів, коли його автівка влетіла у групу пішоходів.

Після удару машину відкинуло на зустрічну смугу під вантажівку.

Сам водій легковика внаслідок ДТП, за попередніми даними, не постраждав.



Пішоходів від удару відкинуло на кілька метрів / Фото поліції Києва

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Інцидент кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох осіб.

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною керувати на термін до 3 років після звільнення.

На місці інциденту досі працюють правоохоронці, які документують всі обставини жахливої аварії.