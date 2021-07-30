У селі Лісний Хлібичин, Коломийського району легковик наїхав на дівчинку, яка переходила дорогу.
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Що відомо про ДТП на Прикарпатті
35-річна мешканка Івано-Франківська, яка була за кермом автомобіля Skoda, збила дитину на пішохідному переході. Дівчинку госпіталізували, а у водійки авто взяли кров на аналіз на виявлення алкоголю в крові.
Генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник повідомив, що потерпіла у важкому стані.
Дитина у дуже тяжкому стані. Вона перебуває у травматичному шоці. Забій головного мозку, перелом плеча, відкритий перелом гомілок, забій черевної порожнини, грудної клітки. Дитина без свідомості, якісь прогнози робити рано. Зараз їй проводять протишокову терапію і готують до операції,
— сказав медик.
Все це сталося на автомобільному шляху національного значення Н-10, сполученням Стрий – Чернівці, який проходить через село.
Після ДТП, селяни частково перекрили дорогу Н-10 з вимогою встановити на пішохідному переході світлофор. На місці пікету працюють патрульні для забезпечення правопорядку.
Селяни частково перекрили дорогу після ДТП / Фото Galka.if.ua