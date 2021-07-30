Аварія трапилась на виїзді з Броварського проспекту. Маршрутка їхала на "головній". Схоже, що порушив правила водій вантажного Mercedes.

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Після ДТП пасажири маршрутки вийшли через задні двері – нібито обійшлося без серйозних травм.

Варто відзначити, що на цьому місці доволі часто трапляються аварії, а у години пік завжди спостерігаються затори.

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