Авария произошла на выезде с Броварского проспекта. Маршрутка ехала по "главной". Похоже, что нарушил правила водитель грузового Mercedes.

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После ДТП пассажиры маршрутки вышли через заднюю дверь – якобы обошлось без серьезных травм.

Стоит отметить, что на этом месте довольно часто случаются аварии, а в часы пик всегда наблюдаются пробки.

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