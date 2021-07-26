Стоит подчеркнуть, что неподалеку есть специальное место для перехода пассажиров. Там можно было безопасно перейти эту насыщенную восьми полосную проезжую часть.
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Двойное ДТП
На месте трагедии произошло еще и ДТП – в этот самый Fiat, остановившийся посреди дороги, врезался грузовой автомобиль ГАЗель.
Детали
- Автопроисшествие произошло на Столичном шоссе возле перекрестка с проспектом Науки.
- Это произошло в темное время суток.
- В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего.
ДТП на Столичном шоссе: смотрите видео с места происшествия