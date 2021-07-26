Стоит подчеркнуть, что неподалеку есть специальное место для перехода пассажиров. Там можно было безопасно перейти эту насыщенную восьми полосную проезжую часть.

Еще одна авария Элитная авария в Киеве: столкнулись McLaren и Kia Stonic – видео

Двойное ДТП

На месте трагедии произошло еще и ДТП – в этот самый Fiat, остановившийся посреди дороги, врезался грузовой автомобиль ГАЗель.

Детали

Автопроисшествие произошло на Столичном шоссе возле перекрестка с проспектом Науки.

Это произошло в темное время суток.

В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего.

ДТП на Столичном шоссе: смотрите видео с места происшествия