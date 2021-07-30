Люди в момент ДТП находились неподалеку от остановки общественного транспорта. Пострадавшие погибли мгновенно.
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Ими оказались жители села Катюжанка.
Что известно об ужасном смертельном ДТП в Киевской области
- Как установили следователи, владелец Opel ехал из села Демидов, когда его машина влетела в группу пешеходов.
- После удара машину отбросило на встречную полосу под грузовик.
- Сам водитель легковушки в результате ДТП, по предварительным данным, не пострадал.
Пешеходов от удара отбросило на несколько метров / Фото полиции Киева
По факту аварии открыли уголовное производство. Инцидент квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек.
Если мужчину признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом управлять на срок до 3 лет после освобождения.
На месте инцидента до сих пор работают правоохранители, которые документируют все обстоятельства ужасной аварии.