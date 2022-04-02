На Черниговщину прибыли 10 скорых и крайне необходимые лекарства из Франции

В Черниговскую область из Франции прибыли 10 автомобилей скорой помощи. В них также много нужных лекарств.

Соответствующую информацию обнародовал в телераме глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. Это случилось 2 апреля – на 38-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Франция предоставила Черкасщине 10 скорых и лекарства

Сегодня (говорится о 2 апреля – 24 канал) на Черниговщину из Европы приехали 10 карет "скорой". Спасибо Минздраву и французским партнерам,

– написал Вячеслав Чаус.

Добавил, что во всех машинах очень нужные лекарства, в частности, для тех, кто должен постоянно принимать определенные препараты.

Глава области сообщил, что путь в Чернигов сейчас – это отдельное испытание. Чаус поблагодарил водителей, которые, рискуя собственной жизнью, привезли лекарства и скорые для людей из Черниговщины.

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