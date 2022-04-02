На Чернігівщину прибули 10 швидких та вкрай необхідні ліки з Франції

На Чернігівщину з Франції прибули 10 автомобілів швидкої допомоги. У них також багато потрібних ліків.

Відповідну інформацію оприлюднив у телерамі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Це трапилось 2 квітня – на 38 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Колосальна підтримка: яку допомогу Україні вже надали партнери

Франція надала Черкащині 10 швидких та ліки

Сьогодні (мовиться про 2 квітня – 24 канал) до Чернігівщини з Європи приїхали 10 карет "швидкої". Дякую МОЗ і французьким партнерам,

– написав В'ячеслав Чаус.

Додав, що в усіх машинах дуже потрібні ліки, зокрема для тих, хто має постійно приймати певні препарати.

Очільник області повідомив, що шлях до Чернігова зараз – це окреме випробування. Чаус подякував водіям, які, ризикуючи власним життям, привезли ліки та шкидкі для людей з Чернігівщини.

Дивіться також: наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС – відео