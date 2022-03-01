Міжнародна підтримка України

Збройні Сили України дуже вдячні всім державам, їхнім народам та урядам, які надають військову допомогу та підтримують незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Усе це – під час загарбницької війни Росії в Україні.

Увага Нове звернення Зеленського до українців

  • Європейський Союз

Уперше за весь час, Європейський Союз профінансує купівлю та доставку зброї та іншого устаткування країні, яка перебуває під атакою.

"Це поворотний момент", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також країни Європейського союзу погодилися надати України бойові літаки для "героїчної українській армії, яка люто протистоїть російським загарбникам", заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

  • Данія

Данія передає Україні протитанкову зброю для боротьби із російською армією. Це переносні протитанкові ракети, які можна використовувати на коротших дистанціях, зокрема проти бронетехніки.

  • Бельгія

Бельгія надасть додатково автоматичну та протитанкову зброю.

  • Швеція

Зі Швеції в Україну відправлять польові пайки, шоломи, бронежилети та одноразові протитанкові гранатомети.

  • Фінляндія

Фінляндія збільшить свою допомогу Україні, а також надасть військове захисне спорядження для допомоги країні:

  • автомати;
  • патрони до штурмових гвинтівок;
  • однозарядне протитанкове озброєння;
  • бронежилети;
  • шоломи.

Уряд Фінляндії також надав Естонії ліцензію на реекспорт в Україну артилерійських знарядь та боєприпасів до них, які Естонія раніше придбала у Фінляндії.

  • Норвегія

Попри те, що Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, уряд вирішив, що країна надасть Україні протитанкову зброю M72.

  • Люксембург

"На знак солідарності та підтримки України у її боротьбі проти російського вторгнення уряд Люксембургу вирішив поставити протитанкові засоби, набої, позашляховики та намети", – сказав міноборони Франсуа Бауш.

  • Нідерланди

Нідерланди поставлять в Україну ракети протиповітряної оборони та протитанкові системи. Також до України направляють протиповітряні комплекси Stinger та протитанкові Panzerfausts. Перша відправка відбулася 28 лютого.

  • Австралія

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія надасть Україні ракети, боєприпаси та іншу військову техніку для боротьби з російськими загарбниками.

"Переважна більшість з цього буде в летальній категорії. Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси, ми говоримо про підтримку їх у захисті власної батьківщини – України, і ми будемо робити це в партнерстві з НАТО", – зауважив Моррісон.

  • Чеська Республіка

Чехія теж надсилає допомогу українським воїнам. Вранці вона перетнула чесько-польський кордон і продовжила шлях до місця призначення. Готують й інші відправлення.

  • Канада

Канада надасть Україні протитанкове озброєння та модернізовані боєприпаси для підтримки її боротьби проти російського вторгнення. А також заборонить імпорт російської сирої нафти.

  • Словацька Республіка

Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси та паливо.

  • Словенія

Словенія планує надати Україні шоломи для військових, гвинтівки та боєприпаси для допомоги у відсічі збройної агресії РФ.

  • Німеччина

Уряд Німеччини надасть Києву протитанкове озброєння і переносних ракетно-зенітних комплексів. Протитанкові і протиповітряні ракети з Німеччини найближчими годинами мають вже бути в Україні.

До слова Попри погрози Росії: перша партія зброї від Німеччини прибуде за лічені години

  • Румунія

Уряд Румунії вирішив відправити в Україну боєприпаси та військову техніку, а також висловив готовність прийняти поранених з сусідньої країни.

Окрім боєприпасів та військової техніки (бронежилети, каски), Румунія також допоможе Україні паливом та другим траншем медичного обладнання та медикаментів на понад 3 мільйона євро. Уряд Румунії також висловив готовність прийняти поранених українців у військових госпіталях.

  • Польща

Колона з боєприпасами, які Польща передала Україні, вже надійшла.

  • Литва

Литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматичних гвинтівок, гармат, касок та бронежилетів. Литва та ЗС Литви є однією з тих держав, які надають військову допомогу Україні вже під час війни.

  • США

Дежсекретар США відповідно до повноважень президента санкціонував безпрецедентне третє президентське залучення до 350 мільйонів доларів для негайної підтримки оборони України.

  • Латвія

23 лютого, в Україну з Латвії доставили зенітно-ракетні комплекси для посилення протиповітряної оборони Збройних сил України у разі ескалації російської військової агресії.

  • Естонія

Естонія привезла військову допомогу, зокрема протитанкове озброєння.

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