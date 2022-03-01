Міжнародна підтримка України

Збройні Сили України дуже вдячні всім державам, їхнім народам та урядам, які надають військову допомогу та підтримують незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Усе це – під час загарбницької війни Росії в Україні.

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Європейський Союз

Уперше за весь час, Європейський Союз профінансує купівлю та доставку зброї та іншого устаткування країні, яка перебуває під атакою.

"Це поворотний момент", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також країни Європейського союзу погодилися надати України бойові літаки для "героїчної українській армії, яка люто протистоїть російським загарбникам", заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Данія

Данія передає Україні протитанкову зброю для боротьби із російською армією. Це переносні протитанкові ракети, які можна використовувати на коротших дистанціях, зокрема проти бронетехніки.

Бельгія

Бельгія надасть додатково автоматичну та протитанкову зброю.

Швеція

Зі Швеції в Україну відправлять польові пайки, шоломи, бронежилети та одноразові протитанкові гранатомети.

Фінляндія

Фінляндія збільшить свою допомогу Україні, а також надасть військове захисне спорядження для допомоги країні:

автомати;

патрони до штурмових гвинтівок;

однозарядне протитанкове озброєння;

бронежилети;

шоломи.

Уряд Фінляндії також надав Естонії ліцензію на реекспорт в Україну артилерійських знарядь та боєприпасів до них, які Естонія раніше придбала у Фінляндії.

Норвегія

Попри те, що Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, уряд вирішив, що країна надасть Україні протитанкову зброю M72.

Люксембург

"На знак солідарності та підтримки України у її боротьбі проти російського вторгнення уряд Люксембургу вирішив поставити протитанкові засоби, набої, позашляховики та намети", – сказав міноборони Франсуа Бауш.

Нідерланди

Нідерланди поставлять в Україну ракети протиповітряної оборони та протитанкові системи. Також до України направляють протиповітряні комплекси Stinger та протитанкові Panzerfausts. Перша відправка відбулася 28 лютого.

Австралія

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія надасть Україні ракети, боєприпаси та іншу військову техніку для боротьби з російськими загарбниками.

"Переважна більшість з цього буде в летальній категорії. Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси, ми говоримо про підтримку їх у захисті власної батьківщини – України, і ми будемо робити це в партнерстві з НАТО", – зауважив Моррісон.

Чеська Республіка

Чехія теж надсилає допомогу українським воїнам. Вранці вона перетнула чесько-польський кордон і продовжила шлях до місця призначення. Готують й інші відправлення.

Канада

Канада надасть Україні протитанкове озброєння та модернізовані боєприпаси для підтримки її боротьби проти російського вторгнення. А також заборонить імпорт російської сирої нафти.

Словацька Республіка

Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси та паливо.

Словенія

Словенія планує надати Україні шоломи для військових, гвинтівки та боєприпаси для допомоги у відсічі збройної агресії РФ.

Німеччина

Уряд Німеччини надасть Києву протитанкове озброєння і переносних ракетно-зенітних комплексів. Протитанкові і протиповітряні ракети з Німеччини найближчими годинами мають вже бути в Україні.

До слова Попри погрози Росії: перша партія зброї від Німеччини прибуде за лічені години

Румунія

Уряд Румунії вирішив відправити в Україну боєприпаси та військову техніку, а також висловив готовність прийняти поранених з сусідньої країни.

Окрім боєприпасів та військової техніки (бронежилети, каски), Румунія також допоможе Україні паливом та другим траншем медичного обладнання та медикаментів на понад 3 мільйона євро. Уряд Румунії також висловив готовність прийняти поранених українців у військових госпіталях.

Польща

Колона з боєприпасами, які Польща передала Україні, вже надійшла.

Литва

Литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматичних гвинтівок, гармат, касок та бронежилетів. Литва та ЗС Литви є однією з тих держав, які надають військову допомогу Україні вже під час війни.

США

Дежсекретар США відповідно до повноважень президента санкціонував безпрецедентне третє президентське залучення до 350 мільйонів доларів для негайної підтримки оборони України.

Латвія

23 лютого, в Україну з Латвії доставили зенітно-ракетні комплекси для посилення протиповітряної оборони Збройних сил України у разі ескалації російської військової агресії.

Естонія

Естонія привезла військову допомогу, зокрема протитанкове озброєння.

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