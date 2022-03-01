Зеленський сказав, що Харків і Бєлгород завжди були близькими в багатьох сенсах, але не після крилатої ракети, якою вдарили по Харкову з Бєлгорода. Цього ніхто ніколи не пробачить.

До теми Харків та Київ для Росії – основні мішені, – Зеленський

Росія – держава-терорист

Зеленський наголосив, що крилата ракета у Харків – це терор проти України. На площі не було військової цілі, як і втих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії.

Удар по Харкову – воєнний злочин та державний тероризм Росії. Після такого весь світ має офіційно визнати Росію державою-терористом.

Зеленський закликав усі країни негайно відреагувати на цю злочинну тактику агресора і визнати, що Росія здійснює державний тероризм. Росіяни нестимуть відповідальність за це в міжнародних судах.

Харків та Київ – мішені Росії

Президент відзначив, що Харків та Київ – найважливіші мішені для Росії.

Терор спрямований на те, щоб зламати нас. Щоб зламати наш спротив. Вони йдуть на нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави,

– наголосив глава держави.

Він додав, що в усіх містах України повинні зробити все, щоб зупинити ворога, але в Києві – це особливо важливо.

"Захистимо Київ – захистимо державу", – додав президент.

Новий глава Київської міської військової адміністрації

Зеленський на час війни призначив головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жернова:

Це професійний військовий. Служив командувачем сил підтримки.

На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014 – 2015 роках.

Державний експерт Служби військової безпеки РНБО.

Кличко залишається мером

Віталій Кличко залишається мером Києва. За словами Зеленського, у нього буде своя сфера відповідальності.

Тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці,

– пояснив президент.

МЗС відкликає посла з Киргизстану

Зеленський розповів, що МЗС негайно відкликає послів з Киргизстану та Грузії на консультації.

"За виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії. За перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти. За неморальну позицію щодо санкцій", – сказав Головнокомандувач.

Зеленський подякував лікарям та волонтерам

Президент наголосив, що подвиги лікарів – це приклад найвищої моральної сили. Вони рятують людей цілодобово. Тепер їхня робота – це одна з ключових ліній нашої оборони.

"Вдячний кожному і кожній, хто в цих надзвичайно складних умовах забезпечує наших людей усім, що необхідно для життя. Продукти, енергія, ліки", – додав президент.

Також він подякував кожному українцю, який зупиняє голіруч танки та силою духу виганяє окупантів з адміністративних будівель.

Щоб довести, що вони всі тут чужі. Це і є народна війна. Це і є народ України. Слава Україні!

– підсумував Зеленський.

Дивіться ранкове звернення Зеленського:

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