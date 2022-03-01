Зеленский сказал, что Харьков и Белгород всегда были близки во многих смыслах, но не после крылатой ракеты, которой ударили по Харькову из Белгорода. Это никто никогда не простит.

К теме Харьков и Киев для России – основные мишени, – Зеленский

Россия – государство-террорист

Зеленский подчеркнул, что крылатая ракета в Харьков – это террор против Украины. На площади не было военной цели, как и в тех жилых районах Харькова, по которым лупят из реактивной артиллерии.

Удар по Харькову – военный и государственный терроризм России. После этого весь мир должен официально признать Россию государством-террористом.

Зеленский призвал все страны немедленно отреагировать на такую ​​преступную тактику агрессора и признать, что Россия осуществляет государственный терроризм. Россияне будут нести ответственность за это в международных судах.

Харьков и Киев – мишени России

Президент отметил, что Харьков и Киев – самые важные мишени для России.

Террор направлен на то, чтобы сломать нас. Чтобы сломать наше сопротивление. Они идут на нашу столицу так же, как и на Харьков. Поэтому оборона столицы сегодня – это ключевой приоритет для государства.

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что во всех городах Украины должны сделать все, чтобы остановить врага, но в Киеве это особенно важно.

"Защитим Киев – защитим государство", – добавил президент.

Новый глава Киевской городской военной администрации

Зеленский на время войны назначил главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жернова:

Это профессиональный военный. Служил командующим силами поддержки.

На высоком уровне организовывал инженерное обеспечение боевых действий ВСУ в 2014 – 2015 годах.

Государственный эксперт службы военной безопасности СНБО.

Кличко остается мэром

Виталий Кличко остается мэром Киева. По словам Зеленского, у него будет своя сфера ответственности.

Теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице,

– объяснил президент.

МИД отзывает посла из Кыргызстана

Зеленский рассказал, что МИД немедленно отзывает послов из Кыргызстана и Грузии на консультации.

"За оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла из Грузии. За преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь. За неморальную позицию по поводу санкций", – сказал Главнокомандующий.

Зеленский поблагодарил врачей и волонтеров

Президент подчеркнул, что подвиги врачей – это пример высокой моральной силы. Они спасают людей круглосуточно. Теперь их работа – одна из ключевых линий нашей обороны.

"Благодарен каждому и каждому, кто в этих сложнейших условиях обеспечивает наших людей всем, что необходимо для жизни. Продукты, энергия, лекарства", – добавил президент.

Также он поблагодарил каждого украинца, который останавливает голыми руками танки и силой духа выгоняет оккупантов из административных зданий.

Чтобы доказать, что они все здесь чужие. Это и есть народная война. Это и есть народ Украины. Слава Украине!

– подытожил Зеленский.

Смотрите утреннее обращение Зеленского:

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