Четырех украинок с Тернопольщины "продали" в сексуальное рабство за границу

В этом году стало известно о 4 фактах торговли людьми. Трех девушек с Тернопольщины продали в сексуальное рабство в Португалию, одну – в Италию.

Девушкам обещали работу за рубежом. Трем жительницам Тернопольщины предлагали работать в гостинице в Португалии.

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Вместо отеля – рабство

Ответственный за преступления, связанные с торговлей людьми в области Александр Буняк сообщил, что у девушек, которым предлагали работать в Португалии, собрали необходимые документы и сделали разрешение на работу.

На месте же девушек заставили заниматься проституцией.

Еще одной девушке пообещали работу в Италии, но по приезду ее тоже ждала судьба землячек в Португалии.

По факту торговли людьми объявлено подозрение двум лицам. В случае доказательства их вины им грозит от 3 до 8 лет заключения.

Куда больше всего вербуют девушек

По словам Буняка, чаще всего украинских девушек выманивают в Польшу, Италию, ОАЭ и Португалию.

Большинство жертв из малообеспеченных семей. Обычно они соглашаются на предложение работы за рубежом из-за элементарного желания подзаработать.