Чотирьох українок з Тернопільщини "продали" в сексуальне рабство закордон

Цього року стало відомо про 4 факти торгівлі людьми. Трьох дівчат з Тернопільщині продали у сексуальне рабство в Португалію, одну – в Італію.

Дівчатам обіцяли роботу за кордоном. Трьом мешканкам Тернопільщини пропонували працювати у готелі в Португалії.

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Замість готелю – рабство

Відповідальний за злочини пов'язані з торгівлею людьми в області Олександр Буняк повідомив, що у дівчат, яким пропонували працювати в Португалії зібрали необхідні документи та зробили дозвіл на роботу.

На місці ж дівчат змусили займатися проституцією.

Ще одній дівчині пообіцяли роботу в Італії, але по приїзду її теж чекала доля землячок у Португалії.

За фактом торгівлі людьми оголошено підозру двом особам. У випадку доведення їхньої провини їм загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Куди найбільше вербують дівчат

За словами Буняка, найчастіше українських дівчат виманюють у Польщу, Італію, ОАЕ та Португалію.

Більшість жертв є з малозабезпечених сімей. Зазвичай вони погоджуються на пропозицію роботи за кордоном через елементарне бажання підзаробити.