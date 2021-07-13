Получил 64 пули: в Чикаго застрелили рэпера, который только вышел из тюрьмы

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, в течение 10 – 11 июля в результате применения огнестрельного оружия погибли 11 человек. В частности, жертвой стрельбы стал рэпер KTS Dre, который только что вышел из тюрьмы.

Кроме большого количества жертв, перестрелки привели к ранениям еще 29 человек.

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В результате стрельбы погиб молодой рэпер

Одной из жертв стрельбы стал 31-летний рэпер KTS Dre. Он получил 64 огнестрельных ранения в голову и другие части тела.

Мужчина только вышел из тюрьмы. Его обвиняли в хранении оружия и сопротивлении полиции. Рэпера отпустили из тюрьмы с применением электронного мониторинга.

Правоохранители рассказали, что стрелки запрыгнули в нескольких автомобилей и разъехались в разные стороны.



В США убили рэпера / Фото из инстаграма KTS Dre

Другие жертвы и пострадавшие в стрельбах в Чикаго

Кроме рэпера, ранения получила 60-летняя женщина, которая в момент нападения находилась рядом с ним, и 30-летняя прохожая.

В ряде других стрельб полиция также не смогла задержать подозреваемых. Так, утром 10 июля 2 мужчин были серьезно ранены, когда неизвестный открыл в их сторону огонь.

Впоследствии днем ​​на одной из автозаправок неизвестные начали стрельбу из автомобиля темного цвета, убив 2 мужчин – 33 и 20 лет.

Еще в одной стрельбе смертельное ранение в грудь получил 39-летний мужчина. Погибший шел по улице, когда к нему подъехал автомобиль, из которой и прозвучали выстрелы.

Всего в течение последних выходных в городе погибли 11 человек.