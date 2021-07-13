Отримав 64 кулі: у Чикаго застрелили репера, який тільки вийшов з в'язниці

В американському місті Чикаго, що у штаті Іллінойс, протягом 10 – 11 липня внаслідок застосування вогнепальної зброї загинули 11 людей. Зокрема, жертвою стрілянини став репер KTS Dre, який щойно вийшов із в'язниці.

Окрім великої кількості жертв, перестрілки призвели до поранень ще 29 людей.

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Внаслідок стрілянини загинув молодий репер

Однією із жертв стрілянини став 31-річний репер KTS Dre. Він отримав 64 вогнепальних поранення в голову та інші частини тіла.

Чоловік лише вийшов з в'язниці. Його звинувачували у зберіганні зброї й опорі поліції. Репера відпустили з тюрми із застосуванням електронного моніторингу.

Правоохоронці розповіли, що стрілки застрибнули до декількох автівок і роз'їхались в різні сторони.



У США вбили репера / Фото з інстаграму KTS Dre

Інші жертви та потерпілі у стрілянинах в Чикаго

Крім репера, поранення отримала 60-річна жінка, яка в момент нападу перебувала поряд із ним, та 30-річна перехожа.

У низці інших стрілянин поліція також не змогла затримати підозрюваних. Вранці 10 липня 2 чоловіків були серйозно поранені, коли невідомий відкрив у їхню сторону вогонь.

Згодом вдень на одній з автозаправок невідомі розпочали стрілянину з автомобіля темного кольору, убивши 2 чоловіків – 33 і 20 років.

Ще в одній стрілянині смертельне поранення в груди отримав 39-річний чоловік. Загиблий йшов вулицею, коли до нього під'їхала світла автівка, з якої й пролунали постріли.

Загалом протягом останніх вихідних у місті у схожих інцидентах загинули 11 людей.