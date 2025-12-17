Укр Рус
17 декабря, 20:12
2

Чиновница налоговой в Черкасской области "забыла" указать в декларации автопарк на 7 миллионов

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Черкасской области чиновницу налоговой службы подозревают в сокрытии в декларации автомобилей на более 7 миллионов гривен.
  • Она не задекларировала пять транспортных средств, включая BMW X5 и две Toyota Land Cruiser 200, принадлежащих ее мужу.

В Черкасской области правоохранители объявили подозрение должностному лицу налоговой службы. Ее подозревают в сокрытии в декларации автомобилей на более 7 миллионов гривен.

Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Ирина Головня, передает 24 Канал.

Как чиновница налоговой скрыла свои авто на 7 миллионов гривен?

По данным следствия, речь идет о начальнице одного из отделов Главного управления ГНС в Черкасской области. В ежегодной декларации за 2022 год она внесла недостоверные сведения, не указав имущество, находящееся в собственности ее мужа.

В частности, чиновница не задекларировала пять транспортных средств общей стоимостью более 7 миллионов гривен, которые в соответствии с законом подлежали обязательному декларированию.

В Национальной полиции уточнили, что речь идет о таких автомобилях: BMW X5, две Toyota Land Cruiser 200, а также грузовики Mercedes-Benz Sprinter и MAN TGX.

Женщине инкриминируют умышленное внесение заведомо ложных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью сроком до трех лет.

