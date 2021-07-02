Чрезвычайные ситуации: как собрать тревожный чемодан и чего категорически нельзя делать

Когда происходит чрезвычайная ситуация, привычные для нас вещи, как электроэнергия, системы связи или продукты, могут стать недоступными. Несмотря на это, важно знать, как действовать в критических случаях.

Если вы услышали звуки сирен или громкоговорителя, которые продолжаются в течение нескольких минут, то это является предупредительным сигналом "Внимание всем". В таком случае стоит включить телевидение или радио, ведь информацию о ситуации будут передавать по официальным каналам в течение 5 минут после сигнала.

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После того, как вы прослушали сообщение, следуйте инструкциям. Важно оставить средство информации включенным, ведь через него могут поступать новые данные.

Звук сирен может быть сигналом воздушной тревоги, радиационной или химической угрозы, биологического заражения и тому подобное. Однако независимо от типа чрезвычайной ситуации, сигнал будет одинаковым.

Тренировка или настоящее сообщение

С целью проверки системы предупреждения, сирены могут быть тренировочного характера. О таких испытаниях всегда сообщают заблаговременно в средствах массовой информации. Если вы не видели их раньше и не находите соответствующее уведомление, тогда это и есть предупреждение о чрезвычайной ситуации.

После получения сообщения может быть 2 варианта действий:

оставаться дома (при этом необходимо приспособить свое жилье к ситуации и сообщить полученную информацию соседям);

перейти к укрытию или эвакуироваться.

Перед выходом из дома нужно перекрыть газ, электро- и водоснабжение, закрыть окна и вентиляционные отверстия.

Также необходимо взять с собой самое необходимое и следовать к укрытию или на сборный эвакуационный пункт. Обязательно помогите тем, кто в этом нуждается, или пожилым людям.



Перед выходом стоит выключить электроприборы / Фото Unsplash

Как собрать тревожный чемодан

Следует понимать, что в тревожный чемодан нужно поместить только самое необходимое. Речь идет о паспорте и копии всех документов (свидетельстве о рождении, военном билете, пенсионном удостоверении, документах на собственность). Важно не забыть и о деньгах и зарядном устройстве для мобильного телефона.

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Стоит взять с собой такие вещи, как радиоприемник, фонарик, часы, нож, пакеты для мусора, блокнот, карандаш, нитки, иголки, спички и зажигалки. Также обязательно нужно позаботиться о теплой одежде, нижнем белье, удобной обуви, а также о средствах гигиены.

Особое внимание стоит уделить аптечке. Туда следует положить средства оказания первой медицинской помощи, а также лекарства, которые вы или члены вашей семьи употребляете на постоянной основе. Однако важно следить за сроками годности препаратов.



Особое внимание стоит уделить аптечке / Фото Unsplash

Тревожный чемодан должен содержать воду и продукты на 3 суток, которые долго хранятся и не требуют дополнительного приготовления. Соберите вещи во вместительный, удобный рюкзак и держите его наготове. В случае чрезвычайной ситуации это сократит время на сборы.

Как подготовить дом к чрезвычайной ситуации

Независимо от того, что именно вызвало кризис, сначала стоит задать себе несколько простых, но критических вопросов: достаточный ли у меня запас продовольствия и питьевой воды, есть необходимые медикаменты и смогу ли я своими силами обеспечить обогрев дома в холодный период года.

Однако о чем стоит продумать заранее:

сделайте запасы питьевой и технической воды, а также продуктов длительного хранения;

подготовьте средства пожаротушения;

позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения на случай отключения энергоснабжения;

подготовьте средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;

подумайте об альтернативном обогреве дома в холодное время на случай отключения централизованного отопления;

держите документы собранными, а также заранее сделайте копии.

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Не лишним будет и подготовить информацию о группе крови и возможных проблемах со здоровьем членов семьи. Например, об аллергии на медицинские препараты и хронических заболеваниях.

Также на всякий случай узнайте, где расположены ближайшие укрытия рядом с вашим домом, проверьте состояние подвального помещения в вашем доме, где также в случае катастрофы можно будет спастись.

Что делать, если начались боевые действия

Для начала сохраняйте спокойствие и концентрацию внимания. От этого будет зависеть, насколько умело и быстро вы сможете справиться с кризисом. Не сообщайте о своих будущих действиях и планах малознакомым людям.

Всегда носите с собой документ, удостоверяющий личность, а деньги держите в разных местах – так вы будете иметь больше шансов их уберечь.



Деньги стоит хранить в разных местах / Фото Unsplash

При появлении вооруженных людей, военной техники или беспорядков немедленно покиньте опасный район, если есть такая возможность. В противном случае спрячьтесь в ближайшем укрытии.

В то же время в случае внезапного обстрела и отсутствия хранилищ вблизи стоит лечь на землю головой в противоположную от взрывов сторону и прикрыть голову руками или вещами.

. Если рядом с вами раненный человек, окажите первую помощь и вызовите скорую. Однако не пытайтесь помочь раненым, пока не завершился обстрел или если существуют другие угрозы.

Если вы стали свидетелем ранения, смерти человека или противоправных действий, старайтесь запомнить как можно больше информации об обстоятельствах событий.

Чего категорически нельзя делать

Во время военных беспорядков ни в коем случае не стоит:

приближаться к окнам, когда слышите выстрелы;

наблюдать за ходом боевых действий или движением военной техники;

подбирать брошенное оружие и боеприпасы;

касаться взрывоопасных или подозрительных предметов.

Если вы гражданское лицо, то не стоит носить армейскую форму или камуфлированную одежду. Лучше надеть вещи темных цветов, которые не привлекают внимание, и избегать любых символов, ведь они могут вызвать неадекватную реакцию.

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Знать, что именно может сделать каждый из нас в условиях чрезвычайной ситуации, важно. Когда безопасность общества под угрозой, четкое понимание алгоритма действий поможет справиться с ситуацией, уберечь себя, свою семью и помочь другим.