Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь

Пожар может произойти где и когда угодно. Так, 25 марта, пожар в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово унес жизни более 60-ти человек. Поэтому следует помнить о правилах поведения во время этого бедствия, чтобы увеличить свои шансы на спасение и не усложнять работу спасательным службам.

Прежде всего: ни в коем случае не следует паниковать. Если вы в состоянии – сразу позвоните "101" и вызовите пожарную команду.

Основные опасности во время пожара: высокая температура, задымленность и загазованность, обвал конструкций домов и сооружений, взрывы технологического оборудования и приборов, падение обгоревших деревьев, а также провалы. Опасно входить в зону задымления.

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Отметим, причиной масштабного пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово стало то, что в батутном бассейне в детской комнате кто-то поджег поролоновый наполнитель. Люди оказались заблокированы в горящем здании. В сети публиковали видео, как люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись. Страшный пожар в Кемерово уже унес жизни 64 человек.

Если вы, не дай Бог, окажетесь в подобной ситуации, помните эти правила.



Как вести себя во время пожара: основные правила

Пожар в помещении

- увидев задымление или возгорание – вызовите пожарно-спасательную службу "101" или сообщите людям вне здания о пожарной опасности;

- если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в кровати, а скатитесь с нее прямо на пол;

- к двери помещения следует ползти по полу под облаком дыма, но не открывать дверь сразу;

- осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони, если дверь не горячая, то отворите их и быстро выходите;

- если дверь горячая, не открывайте ее, дым и пламя не позволят вам выйти;

- плотно закройте дверь, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма. Возвращайтесь ползком в глубину помещения и принимайте меры для спасения;

- присядьте и глубоко вдохните воздух, раскройте окно, высуньтесь и попробуйте позвать на помощь;

- если вы не в состоянии раскрыть окно, разбейте оконное стекло твердым предметом и обратите внимание людей, которые могут вызвать пожарную команду;

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- если вы выбрались через дверь, закройте ее и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;

- обязательно закрывайте за собой все двери;

- если загорелась ваша одежда, падайте на пол и переворачивайтесь, чтобы сбить пламя, ни в коем случае не бегите – это еще больше раздувает огонь;

- обратите внимание, что во время пожара запрещено пользоваться лифтами;

- если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания;

- прыгайте через окно только в крайнем случае (каждый второй прыжок при пожаре с четвертого этажа является смертельным). Но если другого выхода нет, перед прыжком выбросьте на землю как можно больше мягких вещей (подушки, матрасы и др), старайтесь спланировать свое падение именно на эти вещи.

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При спасении пострадавших

- перед тем, как войти в горящее помещение, накройтесь мокрым одеялом, любой одеждой или плотной тканью;

- дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать пожара от большого притока свежего воздуха;

- в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригибаясь;

- для защиты от угарного газа необходимо дышать через увлажненную ткань;

- в первую очередь спасайте детей, инвалидов и старых людей;

- обращайте внимание, что маленькие дети от страха часто прячутся под кровать, в шкаф, уголы и другие потаенные места;

- выходите из очага пожара в ту сторону, откуда дует ветер;

- если на человеке горит одежда, свалите его на землю и быстро накиньте пальто, плащ или любое одеяло или покрывало (желательно увлажненное) и плотно прижмите к телу, при необходимости вызовите медицинскую помощь.

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Как тушить очаг возгорания

- для тушения пожара используйте огнетушители, пожарные гидранты, а также воду, песок, землю, кошму, одеяла и другие средства, приспособленные для тушения огня;

- загоревшиеся бензин, керосин, органические масла и растворители тушите только с помощью приспособленных видов огнетушителей, засыпайте песком или грунтом, а если очаг пожара небольшой, накройте его асбестовым или брезентовым покрывалом, увлажненной тканью или одеждой;

- если горит электрическое оборудование или проводка, выключите рубильник, выключатель или электрические пробки, а потом начинайте тушить огонь.

Первая помощь при ожогах

- посадите или положите пострадавшего, немедленно прекратите воздействие высокой температуры;

- обливайте места ожогов большим количеством воды (15 мин. и больше), будьте осторожны, чтобы избежать переохлаждения пострадавшего, особенно зимой;

- если есть возможность, то снимите с пораженных участков кольца, часы, пояса, обувь до того, пока эти места не начали отекать.

- к обожженной коже нельзя прикасаться руками, пытаться снять прицепившиеся остатки сгоревшей одежды (осторожно ножницами срезают лишь их края).

- все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса;

- дайте человеку обезболивающее средство для предотвращения возникновения болевого шока;

- давайте пострадавшему употреблять жидкость в достаточном количестве.

- проверяйте пульс и дыхание каждые 10 мин до прибытия скорой помощи.

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Материал подготовлен по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.