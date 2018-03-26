Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя

Пожежа може статися будь-де і будь-коли. Так, 25 березня, пожежа в торгово-розважальному центрі в російському Кемерово забрала життя понад 60-ти людей. Тому варто пам'ятати про правила поводження під час цього лиха, аби збільшити свої шанси на порятунок та не ускладнювати роботу рятувальних служб.

Найперше: в жодному випадку не слід панікувати. Якщо ви в змозі – відразу зателефонуйте "101" і викличте пожежну команду.

Основні небезпеки під час пожежі: висока температура, задимленість та загазованість, обвал конструкцій будинків і споруд, вибухи технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення.

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Зазначимо, причиною масштабної пожежі у торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово стало те, що в батутному басейні у дитячій кімнаті хтось підпалив поролоновий наповнювач. Люди опинилися заблоковані в палаючій будівлі. У мережі публікували відео, як люди вистрибують із вікон, щоб врятуватися. Страшна пожежа в Кемерово вже забрала життя 64 людей.

Якщо ви, не дай Боже, опинитеся в подібній ситуації, пам'ятайте про ці правила.



Як поводитися під час пожежі: основні правила

Пожежа у приміщенні

- побачивши задимлення чи загорання – викличте пожежно-рятувальну службу "101" або повідомте людей поза будівлею про пожежну небезпеку;

- якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього прямо на підлогу;

- до дверей приміщення слід повзти підлогою під хмарою диму, але не відчиняти двері відразу;

- обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то відчиніть їх та швидко виходьте;

- якщо двері гарячі, не відчиняйте їх – дим та полум’я не дозволять вам вийти;

- щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму. Повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку;

- присядьте та глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та спробуйте покликати за допомогою;

- якщо ви не в змозі розкрити вікно, розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду;

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- якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх та поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення;

- обов’язково зачиняйте за собою всі двері;

- якщо загорівся ваш одяг, падайте на підлогу і перевертайтесь, щоб збити полум’я, в жодному випадку не біжіть – це ще більше роздуває вогонь;

- зверніть увагу, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтами;

- якщо ви перебуваєте у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі;

- стрибайте через вікно лише у крайньому випадку (кожен другий стрибок при пожежі з четвертого поверху є смертельним). Але якщо іншого виходу немає, перед стрибком викиньте на землю якомога більше м'яких речей (подушки, матраци тощо), старайтеся спланувати своє падіння саме на ці речі.

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При порятунку потерпілих

- Перед тим, як увійти у приміщення, що горить, накрийтесь мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною;

- двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути займання від великого притоку свіжого повітря;

- у сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись;

- для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину;

- у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей;

- звертайте увагу, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу, кутки та інші потаємні місця;

- виходьте із осередку пожежі в той бік, звідки віє вітер;

- якщо на людині горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте пальто, плащ або будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожену) і щільно притисніть до тіла, у разі необхідності викличте медичну допомогу.

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Як гасити осередок загорання

- Для гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, а також воду, пісок, землю, кошму, ковдри та інші засоби, пристосовані для гасіння вогню;

- бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або ґрунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом;

- якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь.

Перша допомога при опіках

- Посадіть або покладіть постраждалого, негайно припиніть вплив високої температури;

- обливайте місця опіків великою кількістю води (15 хв. і більше), будьте обережні, щоб уникнути переохолодження постраждалого, особливо взимку;

- якщо є можливість, то зніміть з уражених ділянок каблучки, годинники, паски, взуття до того, поки ці місця не почали набрякати.

- до обпеченої шкіри не можна доторкатися руками, намагатися зняти присталі залишки згорілого одягу (обережно ножицями зрізують лише їхні краї).

- усі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу;

- дайте людині знеболювальний засіб для запобігання виникнення больового шоку;

- постраждалому давайте вживати рідину в достатній кількості.

- перевіряйте пульс та дихання кожні 10 хв до прибуття швидкої допомоги.

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Матеріал підготовано за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій.