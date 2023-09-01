Что должно быть в школьной аптечке класса в военный период: список лекарств

1 сентября – большая ответственность как для родителей, так и для учителей. А в условиях военного положения учебный период стал еще большим вызовом. Так что к началу школьного сезона необходимо готовиться очень тщательно.

Безопасность детей – самый важный вопрос как во время войны, так и в мирной обстановке. Однако сегодняшние вызовы нуждаются в особом подходе, в частности, важно, чтобы взрослые учли все возможные сценарии, информирует 24 Канал.

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Так, за безопасность учащегося ответственность несет классный руководитель и учебное заведение. Однако это не значит, что родители не могут взять этот вопрос под личный контроль.

Не только медпункт: где в школе обязательно должна быть аптечка

Прежде всего следует знать, что в Украине установлен список препаратов и средств, которые должны находиться в школьном медпункте. Кроме этого, согласно приказом Минздрава, аптечки обязательно должны быть в кабинетах естественно-математических дисциплин, где существует повышенный риск травматизации, в частности: географии, математики, биологии, физики, химии, в школьных мастерских и в местах спортивных занятий. При этом родители имеют право спросить у директора, обеспечена ли школа всеми необходимыми медикаментами.

Однако, в условиях полномасштабной войны рисков гораздо больше. Врач-педиатр, эксперт фармацевтической компании "Фармак", Татьяна Дзюба отметила, что лекарственные средства детям должен назначать врач или школьная медицинская сестра, однако, учитывая ситуацию, учитель тоже должен иметь под рукой аптечку со всем необходимым. Собственно, такая же аптечка должна быть дома у родителей.

Классный руководитель должен держать аптечку в недоступном для детей месте и периодически проверять ее на наличие свежих медицинских средств и лекарств. Необходимо следить за тем, не истек ли срок годности лекарственных препаратов.

Также важно, чтобы аптечка была переносной: в виде чемодана, коробки, сумки или контейнера, а корпус должен надежно защищать содержимое от ударов, света и влаги.

Переносная аптечка / Фото Unsplash

Что должно входить в аптечку класса

Согласно рекомендациям врача-педиатра, школьная аптечка должна содержать:

Антисептики и растворы для обработки ран без содержания спирта. Чаще используются перекись водорода, йод, зеленка, однако можно добавить и другие эффективные антисептики по рекомендации врача.

Противоаллергические средства (внутренние и местные).

Жаропонижающие и обезболивающие средства, а также лекарственные препараты по совету врача или медицинского работника школы.

Сосудосуживающие капли в нос – то есть средства от насморка и заложенности носа.

Антисептические салфетки для очищения рук, жидкое мыло.

Одноразовые перчатки.

Стерильные пластыри разных размеров и форм.

Марлевый бинт или эластичный бинт.

Шприцы в разных размерах и стерильная вата.

Термометр – электронный или бесконтактный.

Ножницы и пинцет.

Охлаждающий пакет.

Кроме этого, в аптечку необходимо положить:

Инструкция по оказанию первой медицинской помощи. Классный руководитель должен понимать, как оказать первую помощь и эта информация должна быть в документах аптечки.

Телефонные номера аварийной службы и родственников каждого учащегося. Это информация, которую классный руководитель должен иметь под рукой.

Какие препараты должны быть в аптечке класса / Инфографика 24 Канала

Если ребенок имеет аллергическую реакцию на определенные препараты, требует особого ухода или регулярного приема конкретного лекарства, об этом необходимо предупредить учебное заведение и классного руководителя.

Материал был подготовлен в партнерстве с фармацевтической компанией "Фармак" в сотрудничестве с врачом-педиатром и экспертом компании "Фармак" – Татьяной Дзюбой.