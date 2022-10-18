Почему свободная торговля не делает страны свободными и как этим пользуются автократы, – FT

На пороге глобальных политических и экономических изменений очевидны проблемы общепринятого либерального подхода к рыночным отношениям. Долгое время мир подходил к вопросу торговли, учитывая свои краткосрочные выгоды, не обращая внимания на то, как этим могут пользоваться государства, не желающие играть по правилам.

Рана Фурхара на страницах Financial Times выдвинула интересную тему для размышлений о перестройке мирового подхода к торговле, где описала основные проблемы свободного рынка, а также причины того, почему эту ситуацию следует изменить.

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"Две страны, в которых работает МакДональдз, не пойдут войной друг на друга" – почему это миф?

В США партии демократов и республиканцев пересматривают подход к торговой политике страны, исходя из текущих геополитических вызовов. Путь к глобализации и единству мира через свободный рынок и торговлю оказался не таким уж действенным, а настоящее показывает, что это не может уберечь мир от конфронтации и войн.

Идеи Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории" и теории "Золотых арок" Томаса Фридмана не стали реальностью. Глобализация, в том смысле, как видели эти авторы, не сработала, а мир вошел в новую эру глобального противостояния,

– замечает автор.

Свободная торговля не делает автоматически страны свободными

Работа Фукуямы "конец истории" рассказывает о том, что благодаря распространению либеральной демократии и мощной экономической связи между государствами, удастся завершить эпоху войн, революций и споров для достижения общего расцвета. Под "концом истории" подразумевается конец искусства и философии, где в основе главной идеи должен быть заложен определенный конфликт.Теория "Золотых арок" Фридмана отсылает в логотип МакДональдз, как аллюзию на глобализацию. Автор утверждает, что, просто МакДональдз, как и абсолютное большинство транснациональных корпораций, уходит с рынка страны-агрессора.

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд очень красноречиво объяснила недейственность этих теорий. Фриланд призвала отказаться от представлений, что якобы свободная торговля автоматически делает страны свободными. Она призвала к более трезвому подходу к глобальному капиталу и дипломатии после войны в Украине и поддержки России Китаем.

Работники в наших демократических странах давно поняли, что глобальная торговля без правил, основанных на регулирующих ее ценностях, сделала наших людей беднее, а наши страны – более уязвимыми. Они давно знают, что она обогащает плутократов, но не народ,

– заявила Христя Фриланд.

Политика не уверяет, что неолиберальная глобализация действительно дала толчок к увеличению богатства в мировом масштабе, однако главными бенефициарами этого стали транснациональные корпорации и китайское государство. В то время как в мире резко возрос уровень социального неравенства, что является отрицательным аспектом такого подхода.

В то же время страны, которые не согласны играть по правилам, используют либеральный подход к свободной торговле как геополитическое оружие. Фриланд упоминает назначение Герхарда Шредера в совет директоров "Роснефти", в качестве такой же части военного планирования со стороны России, как и любое обучение ее армии на полигонах.

Как Китай использует либеральную экономику

, что именно на принципах свободной торговли настаивала Ангела Меркель, когда долгое время заявляла о том, что "Северный Поток-2" – это сугубо экономический проект, не имеющий никакого отношения к политике.Естественно, ее слова подхватывал Кремль и акцентировал на этом внимание. Со временем, когда Россия во всю запустила свой газовый шантаж в сторону Европы, и вред, и политика Меркель, вогнавшая Европу в зависимость от России, стали совершенно очевидными.

Китай также использует торговлю для давления на другие страны:

Вспомним хотя бы ограничения на экспорт норвежской рыбы со стороны Пекина, в ответ на присуждение Нобелевской премии китайскому правозащитнику Лю Сяобо.

В то же время Китай прекратил импорт свинины из Канады, когда эта страна передала США финдиректора Huawei, соблюдая договор об экстрадициях. Ее подозревали в нарушении санкций против Ирана.

Следует упомянуть, что Китай также применил торговые ограничения против Австралии, в ответ на подпись под запросом о расследовании происхождения коронавируса в Китае. Это нанесло очень жесткий удар по ВВП Австралии, а Китай в очередной раз обвинили в экономическом давлении на другие страны, ради достижения политических целей.

Можно ли обвинить в этих проблемах именно Запад, ведь поддержка американцами присоединения Китая к Всемирной торговой организации была скорее обусловлена мощным лоббизмом со стороны Пекина, а также мгновенными выгодами. Есть большие сомнения, что кто-то в американском истеблишменте действительно верил в положительные политические изменения в Китае на фоне открытия для него своих рынков.

Автор отмечает, что мир нуждается в изменениях, которые будут сопровождаться многими сложностями. Однако следует учитывать, что проблемы возникнут только в начале, а в долгосрочной перспективе это приведет к укреплению западных экономик и демократий.

Договор между Китаем и США о "дешевом капитале в обмен на дешевую рабочую силу" будет завершен. Сначала это увеличит инфляцию, что будет очень ощутимо в обществе, однако впоследствии позволит создавать больше рабочих мест для поддержки "друзей". То есть именно демократические страны, которые согласны играть по правилам.

При этом следует отметить необходимость зеленой политики, то есть перехода к производству, с учетом климатических изменений. США, Канада и Мексика имеют множество стартапов по теме экологически чистых аккумуляторов. Объединение усилий по использованию совместных производственных мощностей даст существенный толчок как в развитии экономики, так и сохранении планеты.

Именно "поддержка друзей" может стать основополагающим принципом будущей эры. Хотя и с определенными проблемами, это поможет усилить друг друга и убрать зависимость от автократов, их ресурсов и капитала.

, что с подобной целью, хоть и сугубо политической, президент США Джо Байден организовал "Саммит за демократию", прошедший 9 – 10 декабря 2021 года. Там были представлены демократические страны со всего мира, а также ряд стран, которые по мнению Белого Дома, готовы полноценно осуществить этот переход.