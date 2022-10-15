Сожгли и расстреляли людей: в полиции рассказали о жестоких преступлениях россиян в Харьковской области

На деоккупированных территориях Харьковщины работают правоохранители. Они до сих пор находят мертвых замученных украинцев.

Об этом для 24 канала рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Он отметил, что правоохранители проводят там стабилизационные мероприятия по поддержанию публичной безопасности и порядка.

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"К большому сожалению, россияне совершили там огромное количество военных преступлений. Они пытали, убивали людей. Поэтому для нас очень много работы. Мы проводим осмотры места событий с целью изъятия тел погибших", - сказал руководитель следственного управления.

Как работают правоохранители

По словам Болвинова, со времени деоккупации Харьковщины изъяли 552 тела погибших украинцев. Речь и о массовых захоронениях в Изюме. Однако очень много отдельных могил, где люди закапывали своих родных, убитых русскими.

Для работы стражей порядка на Харьковщине со всей Украины предоставили техническую методическую помощь. В частности, работает 10 передвижных криминалистических лабораторий. На их базе были сформированы рабочие группы, в которые включили: взрывотехников;

судебно-медицинских экспертов;

криминалистов;

следователей;

прокуроров;

СБУ.

"Этой большой группой отрабатываем каждый факт преступления россиян. Мы едем после местных сообщений, осматриваем, тщательно собираем доказательства, изымаем ДНК, следы пальцев, каждый факт расследуем отдельно как факт убийства", - рассказал Болвинов.

Держали людей в яме

Правоохранитель сообщил, что уже есть новая информация об отрабатываемых убийствах. Главная цель – собрать доказательную базу и расследовать каждый факт, чтобы привлечь убийц к уголовной ответственности.

"Например, в Боровском районе, на территории базы отдыха "Свет шахтера", дислоцировались российские военные. Там вырыли яму, закрыли ее металлическими прутьями, где содержали и пытали гражданских. Когда мы туда приехали, то увидели в яме 2 тела людей", – сказал руководитель следственного управления.

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По его словам, людей замучили и убили. Мужчины были пристегнуты друг к другу наручниками. При осмотре тел обнаружили шаровые отверстия.

"Когда мы работали там, то к нам обратилась бабушка и сообщила о сокрытии внука, которого тоже замучили. Мы поехали туда, изъяли тело. Действительно, тело было без пальца, были многочисленные колото-резаные раны паха и шаровые ранения спины. Мы насчитали 8 ", – добавил Болвинов.

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Другие преступления российских убийц

Недавно нашли тело и в поселке Купянск Узловой. Правоохранителям направили информацию, что российский военный 21 сентября зашел в дом, стрелял сначала в подъезде, затем с автоматом ворвался в квартиру, где убил гражданского. Его похоронили люди. В настоящее время следователи изымают тело.

Есть расстрелянная и сожженная колонна эвакуированных гражданских людей. Там погибли 25 человек, в том числе 13 детей. Два дня назад во время осмотра установили тело женщины, которая была ранена уходящей от этой колонны, пытаясь выжить, – рассказал Болвинов.

Кроме этого, 13 октября следователи осмотрели кладбище в поселке Казачья Лопань и нашли захоронение, где находились 2 военных ВСУ. Это были танкисты, замученные оккупантами.

"Понимаем, что это стандартная преступная процедура российской армии. Чтобы наказать всех, максимально качественно проводим следственные действия. Разработали телеграмм-канал для людей, находившихся на оккупированной территории. Мы обращаемся к людям, чтобы они давали показания, фото и видео. Это можно делать анонимно", – добавил Болвинов.