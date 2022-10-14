В поселке Купянск-Узловой обнаружили еще троих жертв российской агрессии. Среди них и местный житель, которого оккупанты убили выстрелом в голову.

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Российские военные застрелили еще троих гражданских в Харьковской области

Бойцы Путина безжалостно застрелили мужчину 21 сентября. Об этом рассказал его товарищ, похоронивший тело. Жителя Купянска-Узлового убили из-за того, что он сообщал нашим воинам места дислокации оккупантов.

Еще два тела следователи обнаружили на обочине дороги. По предварительной версии мужчина и женщина погибли во время минометного обстрела российскими военными.

Обратите внимание! Правоохранители открыли уголовное производство по статьям "Нарушение законов и обычаев войны", "Умышленное убийство".

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Возле Купянска обнаружили 3 погибших гражданских / Фото Харьковской областной прокуратуры

Россия продолжает террор украинцев: сколько еще погибших нашли на деоккупированных территориях

14 октября в Лимане Донецкой области обнаружили еще 4 погибших от рук врага. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По состоянию на 12 октября на деоккупированных землях Донбасса эксгумировали еще более 120 тел погибших. В общей сложности обнаружили уже 35 локаций с погребением людей. Кладбище нашли в недавно освобожденных городах и селах.

Оккупанты хоронили украинцев целыми семьями. В Святогорске обнаружили тела семи жертв русской армии. В частности, 6 женщин и 1 мужчина. Еще два массовых захоронения обнаружили в Лимане. Там в братской могиле было несколько десятков наших военных. А на другом кладбище – более сотни гражданских. К сожалению, жертв может быть гораздо больше . Полицейские продолжают работать на Донетчине.

. Полицейские продолжают работать на Донетчине. Под Изюмом нашли два мумифицированных тела. Их останки отправили на экспертизу, чтобы установить причины смерти.

В Изюме обнаружили еще два массовых захоронения: смотрите видео