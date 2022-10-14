У селищі Куп'янськ-Вузловий знайшли ще трьох жертв російської агресії. Серед них і місцевий житель, якого окупанти вбили пострілом в голову.

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Російські військові застрелили ще трьох цивільних на Харківщині

Бійці Путіна безжалісно застрелили чоловіка 21 вересня. Про це розповів його товариш, який і поховав тіло. Жителя Куп'янська-Вузлового вбили через те, що він повідомляв нашим воїнам місця дислокації окупантів.

Ще два тіла слідчі знайшли на узбіччі дороги. За попередньою версією, чоловік та жінка загинули під час мінометного обстрілу російськими військовими.

Зверніть увагу! Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями "Порушення законів та звичаїв війни", "Умисне вбивство".

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Біля Куп'янська виявили 3 загиблих цивільних / Фото Харківської обласної прокуратури

Росія продовжує терор українців: скільки ще загиблих знайшли на деокупованих територіях

14 жовтня у Лимані Донецької області виявили ще 4 загиблих від рук ворога. Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

Станом на 12 жовтня на деокупованих землях Донеччини ексгумували ще понад 120 тіл загиблих. Загалом виявили вже 35 локацій з похованням людей. Кладовища знайшли у нещодавно звільнених містах та селах.

Окупанти ховали українців цілими родинами. У Святогірську знайшли тіла семи жертв російської армії. Зокрема, 6 жінок та 1 чоловіка. Ще два масові поховання виявили у Лимані. Там у братській могилі були кілька десятків наших військових. А на іншому кладовищі – понад сотню цивільних. На жаль, жертв може бути значно більше . Наразі поліцейські продовжують працювати на Донеччині.

. Наразі поліцейські продовжують працювати на Донеччині. Під Ізюмом знайшли два муміфіковані тіла. Їхні рештки відправили на експертизу, щоб встановити причини смерті.

Варто побачити – В Ізюмі виявили ще два масові поховання: дивіться відео