Загалом на Донеччині виявили вже 35 локацій з похованням людей. Кладовища знайшли у нещодавно звільнених містах та селах.

Важливо Україна повернула тіла ще 62 захисників, серед них – загиблі в Оленівці

Окупанти ховали українців цілими родинами

У Святогірську знайшли тіла семи жертв російської армії. Зокрема, 6 жінок та 1 чоловіка. Ще два масові поховання виявили у Лимані. Там у братській могилі були кілька десятків наших військових. А на іншому кладовищі – понад сотню цивільних.

Людей ховали цілими родинами,

– підкреслили поліцейські.

Уже 6 днів роботи на цвинтарі тривають безперервно, не зважаючи на негоду. На двох локаціях позмінно працюють одразу три слідчо-оперативні групи.

Станом ранок 12 жовтня у Лимані вилучили 56 тіл. Зокрема, 22 цивільних та 34 військових. Також поліцейські зазначили, що у частини загиблих ознаки насильницької смерті. Зокрема, ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань. Причину смерті встановляють за допомогою експертизи.

Вже виявили понад 120 тіл, однак, жертв може бути ще більше

Загалом на деокупованих територіях Донецької області вже виявили понад 120 загиблих. Більшість з них цивільні. А саме:

чоловіки – 32;

жінки – 29.

Стать ще трьох загиблих, на жаль, поки не вдалося встановити. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни". Аби ексгумувати всі тіла, знадобиться щонайменше тиждень.

Деталі ексгумації у Лимані: дивіться відео

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Раніше масові поховання виявили на Харківщині

11 вересня українські захисники звільнили від окупантів Ізюм Харківської області. Опісля у лісосмузі виявили масові поховання українців. Зокрема, 445 індивідуальних могил та одну братську.

Серед похованих є цілі родини. Знайшли і двох загиблих сестричок, яким було всього 6 та 9 років. У більшості тіл ознаки насильницької смерті.

Варто побачити – Моторошні кадри з місць масових поховань в Ізюмі: дивіться відео