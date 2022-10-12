Під час артобстрілу Нікополя маленька мешканка отримала важкі поранення ніг. Тепер дитині потрібна операція, повідомили медики.
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Шестирічна дівчинка отримала травматичну ампутацію ніг
Внаслідок російського удару у дитини скелетна травма та велике ураження ніг. Наразі дівчинка у стабільному стані. Загрози життю вже немає.
Є травматична ампутація. Нам потрібно зробити хірургічну операцію, для того, щоб у майбутньому дитині було найбільш легко та продуктивно здійснити протезування,
– зазначив медик.
Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомили, що окупанти вночі 12 жовтня сім разів накривали Нікопольський район вогнем із "Градів" та важкої артилерії. Загалом випустили понад 100 снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок, де й мешкали постраждалі – шестирічна дівчинка та її мама. Також до лікарні доставили ще одну жінку.
Валентин Резніченко зазначив, що у місті пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. А ще два підприємства, два садочки, школа, газони, лінії електропередач, магазини та офіс благодійної організації.
Де розташований Нікополь: дивіться карту
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Окупанти атакують енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині
Близько 12:30 окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу постраждала енергетична інфраструктура в Кам'янському районі. Внаслідок удару там спалахнула пожежа.
Очільник ОВА зазначив, що російські військові атакують підприємства життєзабезпечення 3 днів поспіль. Енергетики намагаються відновити обладнання. Також Резніченко зазначив, що зараз вкрай важливо заощаджувати електроенергію та запропонував вимикати світло всюди, де це можливо. Зокрема, і вдома, і на роботі.
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