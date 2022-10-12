Під час артобстрілу Нікополя маленька мешканка отримала важкі поранення ніг. Тепер дитині потрібна операція, повідомили медики.

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Шестирічна дівчинка отримала травматичну ампутацію ніг

Внаслідок російського удару у дитини скелетна травма та велике ураження ніг. Наразі дівчинка у стабільному стані. Загрози життю вже немає.

Є травматична ампутація. Нам потрібно зробити хірургічну операцію, для того, щоб у майбутньому дитині було найбільш легко та продуктивно здійснити протезування,

– зазначив медик.

Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомили, що окупанти вночі 12 жовтня сім разів накривали Нікопольський район вогнем із "Градів" та важкої артилерії. Загалом випустили понад 100 снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок, де й мешкали постраждалі – шестирічна дівчинка та її мама. Також до лікарні доставили ще одну жінку.

Валентин Резніченко зазначив, що у місті пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. А ще два підприємства, два садочки, школа, газони, лінії електропередач, магазини та офіс благодійної організації.

Зверніть увагу! Місто Нікополь розташоване поблизу Запорізької АЕС. Окупанти дуже часто його обстрілюють. Зокрема, 12 жовтня загарбники вдарили по місту забороненими фосфорними снарядами.

Де розташований Нікополь: дивіться карту

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Окупанти атакують енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині

Близько 12:30 окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу постраждала енергетична інфраструктура в Кам'янському районі. Внаслідок удару там спалахнула пожежа.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові атакують підприємства життєзабезпечення 3 днів поспіль. Енергетики намагаються відновити обладнання. Також Резніченко зазначив, що зараз вкрай важливо заощаджувати електроенергію та запропонував вимикати світло всюди, де це можливо. Зокрема, і вдома, і на роботі.

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