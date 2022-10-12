Во время артобстрела Никополя маленькая жительница получила тяжелые ранения ног. Теперь ребенку нужна операция, сообщили медики.

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Шестилетняя девочка получила травматическую ампутацию ног

В результате российского удара у ребенка скелетная травма и большое поражение ног. Сейчас девочка находится в стабильном состоянии. Угрозы жизни уже нет.

Есть травматическая ампутация. Нам нужно сделать хирургическую операцию, для того чтобы в будущем ребенку было наиболее легко и продуктивно осуществить протезирование,

– отметил медик.

Ранее в Днепропетровской ОВА сообщили, что оккупанты ночью 12 октября семь раз накрывали Никопольский район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Всего выпустили более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом, где жили пострадавшие – шестилетняя девочка и ее мама. Также в больницу доставили еще одну женщину.

Валентин Резниченко отметил, что в городе повреждено более 30 многоэтажек и частных домов. А еще два предприятия, два садика, школа, газоны, линии электропередач, магазины и офис благотворительной организации.

Обратите внимание! Город Никополь расположен вблизи Запорожской АЭС. оккупанты очень часто его обстреливают. В частности, 12 октября захватчики ударили по городу запрещенными фосфорными снарядами​.

Где расположен Никополь: смотрите карту

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Оккупанты атакуют энергетические объекты в Днепропетровской области

Около 12:30 оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область. В этот раз пострадала энергетическая инфраструктура в Каменском районе. В результате удара там вспыхнул пожар.

Глава ОВА отметил, что российские военные атакуют предприятия жизнеобеспечения 3 дня подряд. Энергетики пытаются восстановить оборудование. Также Резниченко отметил, что сейчас крайне важно экономить электроэнергию и предложил выключать свет везде, где это возможно. В частности, и дома, и на работе.

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