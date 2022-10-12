Всего в Донецкой области обнаружили уже 35 локаций с погребением людей. Кладбище нашли в недавно освобожденных городах и селах.

Важно Украина вернула тела еще 62 защитников, среди них – погибшие в Еленовке

Оккупанты хоронили украинцев целыми семьями

В Святогорске обнаружили тела семи жертв российской армии. В частности, 6 женщин и 1 мужчина. Два других массовых захоронения обнаружили в Лимане. Там в братской могиле было несколько десятков наших военных. А на другом кладбище – более сотни гражданских.

Людей хоронили целыми семьями,

– подчеркнули полицейские.

Уже 6 дней работы на кладбище продолжаются непрерывно, несмотря на непогоду. На двух локациях посменно работают сразу три следственно-оперативные группы.

По состоянию на утро 12 октября в Лимане изъяли 56 тел: 22 гражданских и 34 военных. Также полицейские отметили, что у части погибших признаки насильственной смерти. В частности, повреждения получены в результате обстрелов или пыток. Причину смерти устанавливают посредством экспертизы.

Уже обнаружили более 120 тел, однако жертв может быть еще больше

Всего на деоккупированных территориях Донецкой области уже обнаружено более 120 погибших. Большинство из них гражданские. А именно:

мужчины – 32;

женщины – 29.

Пол еще троих погибших, к сожалению, пока не удалось установить. Полицейские открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Чтобы эксгумировать все тела, понадобится не менее недели.

Детали эксгумации в Лимане: смотрите видео

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Ранее массовые захоронения обнаружили в Харьковской области

11 сентября украинские защитники освободили от оккупантов Изюм Харьковской области. Затем в лесополосе обнаружили массовые захоронения украинцев. В частности, 445 индивидуальных могил и одну братскую.

Среди погребенных есть целые семьи. Нашли и двух погибших сестер, которым было всего 6 и 9 лет. У большинства тел признаки насильственной смерти.

Стоит увидеть – Жуткие кадры с мест массовых захоронений в Изюме: смотрите видео