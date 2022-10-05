Через трагедію наші правоохоронці 5 жовтня відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Рештки тіл виявили у підвалі.

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Під Ізюмом виявили тіла ще двох чоловіків

Муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні зруйнованого будинку у селі Кам'янка Ізюмського району,

– повідомили поліцейські.

Правоохоронці Ізюмського районного управління поліції оглянули місце злочину. Останки людей відправили на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті людей.

Якщо правоохоронці знайдуть винних, то за статтею про порушення законів та звичаїв війни, людям загрожує тюрма на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.



Під Ізюмом виявили тіла двох чоловіків / Фото поліції

У Ізюмі виявили масові поховання людей

Після деокупації Ізюма, там виявили масове поховання людей. Тільки 24 вересня Україна завершила ексгумацію тіл в місті. За даними начальника слідчого управління Харківщини Сергія Болвінова з місць поховання вилучили тіла 447 загиблих. Серед них:

215 жінок;

194 чоловіків;

22 військових;

5 дітей;

тіла ще 11 осіб не встановили, оскільки вони були скелетизовані та потребують більше часу на експертизу.

На превеликий жаль, під час попереднього огляду тіл, ми зафіксували сліди катувань. Понад 30 тіл, які ми вилучили, мають такі сліди,

– заявив Болвінов.

На жаль, вже 26 вересня Володимир Зеленський повідомив, що в Ізюмі на Харківщині виявили ще два місця масових поховань. У братських могилах можуть бути поховані сотні людей.

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