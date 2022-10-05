Из-за трагедии наши правоохранители 5 октября возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Остатки тел обнаружили в подвале.

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Под Изюмом обнаружили тела еще двух мужчин

Мумифицированные тела двух мужчин нашли в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района,

– сообщили полицейские.

Правоохранители изюмского районного управления полиции осмотрели место преступления. Останки людей отправили на судебно медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти людей.

Если правоохранители найдут виновных, то по статье о нарушении законов и обычаев войны людям грозит тюрьма на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.



Под Изюмом обнаружили тела двоих мужчин / Фото полиции

В Изюме обнаружили массовые захоронения людей

После деоккупации Изюма там обнаружили массовое захоронение людей. Только 24 сентября Украина завершила эксгумацию тел в городе. По данным начальника следственного управления Харьковщины Сергея Болвинова из мест захоронения изъяли тела 447 погибших . Среди них:

215 женщин;

194 мужчин;

22 военных;

5 детей;

тела еще 11 человек не установили, поскольку они были скелетизированы и требуют больше времени на экспертизу.

К сожалению, во время предварительного осмотра тел, мы зафиксировали следы пыток. Более 30 тел, которые мы изъяли, имеют следующие следы,

– заявил Болвинов.

К сожалению, уже 26 сентября Владимир Зеленский сообщил, что в Изюме Харьковской области обнаружили еще два места массовых захоронений. В братских могилах могут быть похоронены сотни людей.

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