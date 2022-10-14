Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для 24 канала. Чтобы сообщить данные о потерях Украины, заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

Кстати За тобой, Украинский Воин, – миллионы людей: Зеленский поздравил с Днем защитников

По официальным данным, только с 24 февраля Украина потеряла 9 тысяч защитников и защитниц. Мы поговорили с собратьями, семьями погибших военнослужащих и спросили, как они хранят память о павших.

Зачем мне его видеть мертвым, я запомнил его живым

52-летний Андрей Широков родом из города Мирноград Донецкой области. В 14 лет переехал в Днепр, здесь познакомился со своей женой Анной Счасной. Пара успела построить дом и крепкую семью с 5 детьми.

Семья Андрея Широва / Фото из архива Анны

С Андреем мы познакомились, когда мне было 14 лет. Наши родители дружили. Затем связь исчезла. Снова нас свела судьба в мои 33 года. Андрей хотел большую семью и стать дальнобойщиком. И это удалось ему сполна,

– с улыбкой на устах вспомнила своего мужа жена Анна.

Когда в семье появились дети, Андрей продал грузовики, хотел быть рядом и видеть как растут малыши.

"Сначала у нас родились девочки, но он хотел сына. Мы решили взять из приюта Николая, а через 1,5 года приняли в семью Алексея. И Бог подарил нам еще одного мальчика", – рассказала Анна Счасна.

Когда началась война в 2014 году, Андрей Широков записался в “Правый сектор”. Добровольческий корпус выбрал, чтобы не терять время.



Боец на псевдо "Семьянин" / Фото из архива Анны

"Я как раз тогда с подругой приобрела автобусный тур в Словакию. А он пришел вечером домой и сказал, что едет на обучение в "Десну" (учебный центр, где тренируют бойцов – ред.), поэтому "поедешь, но сначала я выучусь". Так и случилось. Андрей сам остался с детьми, чтобы я могла поехать отдохнуть с подругой за границу", – вспомнила жена "Семьянина".

Боец и побратим Андрея Широкова на псевдо "Берс" (по соображениям безопасности, имя и фамилию военнослужащего не разглашаем – ред.) познакомился с Андреем Широковым в августе 2015 года на обучении.

Андрей был очень спортивным, занимался бегом. Тогда я не знал, почему у него псевдо "Семьянин". Узнал его историю, когда приехали в Донецкий аэропорт. Меня это поразило, мы с женой тоже хотели усыновить детей и открыть дом семейного типа,

– вспомнил погибшего побратима "Берс".

"Семьянин" много рассказывал "Берсу" о своих детях, жене, доме, как они там будут жить после войны.

"Однажды я спросил его "Ты же донецкий, там у вас вроде "русский мир", так почему ты здесь?". Он на меня так посмотрел, как на дурака, что после этого я его уже не спрашивал такие вещи. Мы поняли друг друга навсегда. Он пошел воевать за детей, Украину, потому что видел и понимал "русский мир" лучше меня", – вспомнил собрат.

Андрей Широков на военной службе / Фото из Книги памяти погибших:

Андрей Широков принимал участие в обороне Донецкого аэропорта – дважды, там и получил награду, которую очень ценил – нагрудный знак "За оборону Донецкого аэропорта". Там обморозил руки и получил профессию снайпера. Жена погибшего вспоминает, как Андрей часто повторял – "долг каждого мужчины, защищать Украину".

"Семьянин" планировал перекрыть крышу дома, поехать в Крым на море после его освобождения, просто жить в Украине со своей семьей.

Андрей Широков на псевдо "Семьянин" погиб 18 декабря 2016 на "Светлодарской дуге" в Донецкой области во время артиллерийского обстрела. Его тело удалось вытащить за 4 дня. В том бою погибли 8 человек.

"Берсу" до сих пор трудно вспоминать свои эмоции в тот день. На похоронах собрата он не смог подойти попрощаться к гробу.

Зачем мне его видеть мертвым, я запомнил Андрея живым и жизнерадостным. Сейчас немного жалею об этом. Очень много друзей погибло, когда сядем и надеюсь выпьем 3-й тост за ребят, которых нет с нами. Для меня тяжело ездить на его могилу, долго отхожу после этого. Мы не думали о том, что умрем. Разговоры были только о жизни и будущем. Планировали, как будем встречаться, что у нас будет все хорошо. Мы пришли не умирать, а защищать.

После демобилизации в 2016 году "Берс" подписал контракт с 30-й отдельной механизированной бригадой на 3 года. В 2019 году как закончился контракт, решил его не продлевать. За 2 дня до 24 февраля подписал контракт с ТРО. Теперь защитник на передовой.

Семья Андрея Широкова с защитниками / Фото из архива Анны

Анна продолжает дружить с собратьями покойного супруга. Часто звонят по телефону незнакомые защитники и рассказывают об Андрее.

Побритым "Берс" хочет, чтобы об Андрее вспоминали самое лучшее. Говорит "чествовать погибших героев нужно – просто не забывая о них". Расспрашивать о погибших у семьи, собратьев. Писать о защитниках истории на основе воспоминаний. Героизировать и мифологизировать их. Снимать фильмы, писать художественные произведения, делать комиксы, чтобы это не забылось не только в Украине, но и во всем мире.

Снайпер "Семьянин" / Фото из Книги памяти погибших:

Жена "Семьянина" Анна Счасна мечтает о переименовании переулка Мицкевича, где живет семья Широковых в переулок имени Добровольца Семьянина. Все документы уже готовы, нужно только их рассмотреть и принять решение.

Старший солдат, который мечтал стать командиром

Александр Копус на псевдо "Виски"

23-летний Александр Копус на псевдо Виски родился в Вышгороде, взрослым жил в Козаровичах Киевской области. Работал экспедитором. Несмотря на молодой возраст, у него была жена Юлия, с которой он воспитывал двух дочерей (2-я дочь Валерия родилась накануне российского вторжения – ред.). В 2018 году пришла повестка и Александр пошел служить в ряды ВСУ.

Семья Александра Копуса / Фото из архива Юлии:

Побратим "Виски" Дмитрий Дробжин познакомился с Сашей на ДВРЗ в Киеве в 2018 году (Дарницкий вагоноремонтный завод – ред.), где призывников отбирали командиры для своих подразделений.

Так получилось, что я с Сашей попали в одну часть в селе Шипинцы на Хмельнитчине. Там мы прослужили около 5 месяцев. Работали на складах. С Саней ходили вместе в наряды и очень хорошо подружились. Он был веселым, лидер по характеру. Работал над собой, учил военные уставы, хотел занять командирскую должность. Пользовался авторитетом среди собратьев и меня стимулировал к большему. "Виски" хотел выбиться в люди,

– вспомнил Дмитрий.

Саша и Дмитрий в рядах ВСУ / Фото из архива Дмитрия:

Собратья вместе решили подписать контракт с ВСУ, попали в 72-ю отдельную механизированную бригаду. Там Александр Копус и получил свое псевдо "Виски". Из-за того, что был крепким как этот напиток. Собратья подписали контракт на 3 года. Но вместе так и не дослужили. Дмитрия Дробжина перевели в другое подразделение.

Саша получил звание старшего солдата, но, по словам Дмитрия, исполнял обязанности командира. Имел авторитет среди собратьев. В 2020 году на боевом задании Александр Копус получил ранение. Во время лечения в Днепре он познакомился с волонтером и писателем Юрием Гуком.

Юрий Гук с бойцом на псевдо "Виски" / Фото из архива Юрия

У нас было немного свободного времени, и мы пошли прогуляться по набережной вдоль Днепра. Саня был очарован красотой Днепра-Славутича, задумчиво всматривался в волны и берега... Мы договорились, что в следующий раз я познакомлю его с казацкой историей нашего города, но не судилось…,

– вспомнил свое знакомство с "Виски" Юрий Гук.

Когда Александр выздоровел, вернулся в ряды ВСУ. "Виски" мечтал купить собственное жилье, растить детей, по окончании контракта поехать в Лондон к брату.

Александр Копус в рядах ВСУ / Фото из архива Дмитрия

До окончания контракта Александра Корпуса оставалось 5 дней, когда началась полномасштабная война. Саша воевал на Киевщине, в ночь с 6 на 7 марта возле Мощуна защитник погиб.

“Во время наступления врагов миномет “Молот” (М 120-15) не выдержал нагрузки и его разорвало. Саша был как раз с побратимами возле него, ему оторвало ноги, а я находился на другой стороне Киева... Потом мне перезвонили, сказали, что он погиб, и шансов выжить у него не было”, – рассказал Дмитрий.

Дмитрий Дробжин очень тяжело воспринял гибель собрата, не мог поверить, что это произошло. Дмитрию часто снился друг в военной форме. Отвлечься помогала военная служба. В начале октября Дмитрий стал крестным отцом младшей дочери “Виски” Валерии, которой на момент гибели отца было всего три месяца.

Дочки Саши / Фото из архива жены Юлии

"Виски" просил меня стать крестным его ребенка, а он должен был стать – моей. Мы списались с его супругой Юлей в социальных сетях. Трудно было говорить, особенно морально, но я выполнил обещание и еще сам крестился".

Юрий Гук написал в честь "Виски" стихотворение:

Його позивний – "Віскі"

І сам він міцний і жвавий,

І проти катів рашистських

Він вийшов на бій кривавий...

Він мріяв про щастя в домі,

Гойдати в обіймах доню,

Та замість доньки – патрони

Тримали його долоні...

Він мріяв, що буде згодом

Доньці заплітать косички,

Та разом з геройським взводом

Вкладав кулеметну стрічку...

Дмитрий Дробжин часто вспоминает Сашу. Сейчас, сидя с собратьями за столом, пьют третий тост за тех, кого нет. Потому что такие люди не забываются, а остаются навсегда в сердце.

Он не боялся говорить о смерти, потому что думал, что разговоры о ней, ее отведут

Сергей Скальд на псевдо "Шпрот"

43-летний Сергей Баламутовский на псевдо "Шпрот" родился в Черновцах. С юности был причастен к националистическим движениям, окончил военное училище. Сергей часто менял работу, ездил за границу, где проживает вся его семья. Женился, вместе с женой Марьяной родили двое детей.

Сергей Скальд на псевдо "Шпрот" / Фото из архива семьи

Он из Бульвара (один из районов Черновцов – ред.) был ультрасом и активным болельщиком ФК Буковина. Сергей когда-то во время наших долгих разговоров сказал, что «если бы он не выбрал этот путь, то остался бы в скинхедах, чего очень не хотел,

– рассказал рядовой отдельного полка специального назначения "Азов-Киев" и друг "Шпрота" Александр Билоус.

Сергей Баламутовский активно участвовал в событиях Революции Достоинства, а затем вступил в ряды ДУК "Правый Сектор". В 2014 году ушел на войну. Свое псевдо "Шпрот" получил в армии из-за худощавости. Участвовал во многих диверсионных и разведывательных операциях. У него было несколько контузий.

Александр Билоус вспомнил, как познакомились с Сергеем.

Саша с Сергеем – много времени провели вместе, архив Александра:

"Сергей Баламутовский имел творческий псевдоним "Сергей Скальд". Он писал патриотические стихи. В 2018 году издал свой первый личный сборник и хотел сделать презентацию в Черновцах. Скальд пришел в одно из местных медиа (Шпальта – ред.), где я работал и попросил промодерировать мероприятие.Я увидел перед собой экстравагантного, молодого, красивого мужчину.Он сказал "вот я такой брутальный, мне нужна девушка модераторша, но красивая и умная. Давай ты кого-то найдешь".Его все боялись и я так никого и не нашел. Поэтому предложил свои услуги модератора, он ответил "прекрасная замена, но ты совсем некрасивая девушка", - с улыбкой вспомнил, как подружился со "Шпротом" собрат.

Затем их пригласили презентовать сборник стихов в Финляндию, Эстонию, Италию. Александр вспоминает друга, как человека действия, очень аутивного.

"Шпрот" в турне за границей / Фото из архива Александра:

Я иногда говорил ему – просто умолчи. Он обижался, потому что не понимал, почему это должно делать. Внешне он казался серьезным, агрессивным, но был очень чувствительным внутри,

– с улыбкой вспомнил побратима Александр Билоус.

Скальд любил путешествовать, мечтал создать мужской клуб по интересам в Черновцах.

Перед войной Сергей развелся с женой, с которой прожили в браке 16 лет. Ему это очень тяжело далось. Особенно переживал своих детей. Через 3 дня после начала полномасштабной агрессии россии уехал в Киев.

Побратимы в Киеве / Фото из архива Александра

Сергей не боялся военной службы. Говорил, что ждал этой войны, которая длится уже 8 лет, всю жизнь. До службы в ВСУ он злоупотреблял алкоголем, а там избавился от этой вредной привычки. Скальд говорил "это наша освободительная война, которую кто-то оттягивал". Он знал за что воюет, почему это делает, о таких говорят "человек войны", - вспомнил побратима Александр.

29 марта Сергей отправился в Мариуполь, почти месяц он воевал в бесчеловечных условиях и 21 апреля погиб на "Азовстали". Собратья не смогли похоронить "Шпрота".

Официально он числится у пропавших без вести, потому что тела пока не передали, но мы знаем, что его нет в живых. Есть свидетельства собратьев, в частности тех, которых освободили недавно из плена,

– говорит Александр Белоус.

О смерти Сергея он и его близкие узнали на следующий день. 22 апреля брата Александра и его жену Марьяну известили об этом с патронатной службы.

"Шпрот" не боялся говорить о смерти и погиб как герой / Фото из архива семьи:

Он не боялся говорить о смерти, потому что думал, что разговоры о ней, ее уведут. Приказал мне развеять его прах в Испании над океаном. Просил поддерживать и помогать детям. Но хотел, чтобы в его честь назвали улицу в Черновцах. Это – самое легкое, уже даже были общественные слушания,

– усмехнулся собрат Александр.

Александр Билоус говорит, что очень тяжело переживал смерть ближайшего друга, прошел все стадии принятия смерти Сергея. Сначала отторжение, неприятие, а когда уже угасла надежда, пришло осознание. Как раз сейчас – тяжелее всего.

“Я поддерживаю семью Сергея, помогал дочери, когда она поступила в вуз на факультет журналистики, ходил на праздники к его сыну. И там становилось очень тяжело, потому что он должен это делать… Сейчас, когда в социальных сетях вижу общие фото, дают о себе знать его друзья, родные, меня накрывает печаль. Но "Шпрот" погиб как герой. Он этого не хотел. Никогда бы себе не простил, если бы туда не поехал и не стал на защиту Украины”, – с грустью в голосе рассказал Александр Билоус.

Скальд мечтал организовать мужской клуб в Черновцах / Фото из архива Александра:

Александр хотел бы в память Сергея и многих погибших собратьев делать культурные вечера, пропагандировать патриотическое стихосложение, песни, которых достаточно. Но сейчас многие, в том числе из “Азова” погибли, говорит трудно будет найти тех участников действа. Память о Сергее Скальде останется в его детях, подвигах и соцсетях, где много поэзии "Шпрота", его фотографий, афиш о творческих вечерах. И последние опубликованы строчки защитника.

Тихо, тихо поет ветер

Что-то шепчет вокруг время

Знаешь, именно в этот момент

Я почему-то вспомнил о нас.

Не волнуйся, я осторожно

Уже в прошлом боль образ

Только на сердце почему-то смущенно

И не хватает нужных фраз

Растерял я слова и рифмы

Чувствами платил за ночь

В очередных объятиях прими

Свою душу оставил как вещь.

Автор: Инна Кубай