В Мариуполе около 15:00 начала работать российская противовоздушная оборона. Системы ПВО действовали прямо над центром города, на проспекте Мира.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что ПВО работает в самом центре Мариуполя. Впрочем, работу систем слышат не во всех районах города.

Что защищает российское ПВО?

"Слышат его не все и не все видят, потому что это "не жилая зона". Сейчас мы проверяем, что куда упало, есть ли какие-то результаты", – отметил Петр Андрющенко.

Он пояснил, что в течение нескольких недель фиксируют атаки на военную инфраструктуру города. Впрочем, информация о последствиях поступает с задержкой, учитывая условия, в которых находятся украинцы.

"Но это уже хорошо, потому что третий раз за последние полторы недели в районе Мариуполя активно работает ПВО", – добавил Андрющенко.

Какая ситуация сейчас в Мариуполе?