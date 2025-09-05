Третий раз за последние 1,5 недели над Мариуполем работает российская ПВО, – Андрющенко
- В Мариуполе в третий раз за последние 1,5 недели работает российская ПВО, системы действовали прямо над центром города.
Мариуполь используют как военный центр, где не хватает питьевой воды, а исторический центр планируют разрушить.
В Мариуполе около 15:00 начала работать российская противовоздушная оборона. Системы ПВО действовали прямо над центром города, на проспекте Мира.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что ПВО работает в самом центре Мариуполя. Впрочем, работу систем слышат не во всех районах города.
Что защищает российское ПВО?
"Слышат его не все и не все видят, потому что это "не жилая зона". Сейчас мы проверяем, что куда упало, есть ли какие-то результаты", – отметил Петр Андрющенко.
Он пояснил, что в течение нескольких недель фиксируют атаки на военную инфраструктуру города. Впрочем, информация о последствиях поступает с задержкой, учитывая условия, в которых находятся украинцы.
"Но это уже хорошо, потому что третий раз за последние полторы недели в районе Мариуполя активно работает ПВО", – добавил Андрющенко.
Какая ситуация сейчас в Мариуполе?
- Россияне используют Мариуполь как военный центр и логистический центр. Они развивают кольцевую дорогу и планируют возвести военное предприятие.
- Украинцы, которые остались в городе, находятся в трудном положении. В городе не хватает питьевой воды, наблюдается нашествие бездомных животных, которые бросаются на людей, а в некогда элитных районах города – выросли заросли.
- Российские оккупационные власти планируют разрушить исторический центр города. Сейчас проводят формальный опрос. Зимой или весной начнется строительство российских многоэтажек.